Comunicado de la familia de Jesús de Miguel: "Deja un vacío imposible de llenar, pero también un recuerdo inmenso"

La familia del futbolista Jesús de Miguel, futbolista que murió en Tenerife este martes, ha agradecido las muestras de cariño y apoyo recibidas, a la vea que ha reconocido que "Jesús deja un vacío imposible de llenar, pero también un recuerdo inmenso en todos los que hemos tenido la suerte de compartir nuestra vida con él",

En un comunicado leído a los medios de comunicación este jueves por el representante del jugador, Manuel Hernández, en el tanatorio en Navahermosa (Toledo), localidad en la que será enterrado esta tarde el delantero madrileño de 30 años, la familia ha querido agradecer en estos momentos difíciles "todas las palabras, todas las muestras de cariño, apoyo y respeto" que están recibiendo tras el fallecimiento de Jesús.

"En estos momentos tan difíciles para nosotros queremos agradecer de corazón todas las palabras, todas las muestras de cariño, apoyo y respeto que estamos recibiendo tras el fallecimiento de Jesús. No tenemos palabras suficientes para agradecer cada mensaje, cada llamada y cada gesto de afecto que nos está llegando. Gracias a todas las personas que se han acordado de él. Sus compañeros, amigos, aficionados y a todos los clubes que han querido trasladarnos sus condolencias y acompañarnos en este momento tan doloroso. Sentir tanto cariño hacia Jesús y comprobar la huella que ha dejado en tantas personas es algo que siempre llevaremos con nosotros", ha leído Manuel Hernández.

La familia de Jesús de Miguel ha asegurado que "sentir tanto cariño hacia Jesús y comprobar la huella que ha dejado en tantas personas" es algo que siempre llevarán con ellos, tras lo cual ha pedido "desde el máximo respeto" que se preserve su intimidad y la de todas las personas que les acompañan en estos momentos.

"Por ello pedimos, desde el máximo respeto, que se preserve nuestra intimidad y la de todas las personas que nos están acompañando en estos momentos. Necesitamos vivir este duelo en la tranquilidad que esta situación así requiere. Entendemos el cariño, el interés y las muestras de apoyo que está despertando su pérdida y os estamos profundamente agradecidos. Jesús deja un vacío imposible de llenar, pero también un recuerdo inmenso en todos los que hemos tenido la suerte de compartir nuestra vida con él. Gracias por quererle, recordarle y por acompañarnos. Su familia", finaliza el comunicado de la familia de Jesús de Miguel leído por Manuel Hernández.

Un "traumatismo torácico" como "causa compatible con la muerte"

Este mismo jueves se ha conocido el informe preliminar de la autopsia realizada al delantero de CD Tenerife, un informe que apunta a un "traumatismo torácico" como "causa compatible con la muerte" de Jesús de Miguel.

La investigación sobre las circunstancias de la muerte del futbolista de 30 años sigue abierta, una investigación que se centra tanto en la acción entre Jesús de Miguel y Jesús Owono desencadenante de la tragedia como en la asistencia médica que recibió sobre el césped del Heliodoro Rodríguez López y su traslado al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde fallecía este martes.

Jesús Owono rompe su silencio

Solo unas horas antes de conocerse el primer informe preliminar de la autopsia, Jesús Owono, portero del Andorra, ofrecía sus primeras palabras tras la trágica acción que acabó con la vida de Jesús de Miguel.

"Están siendo los días más difíciles de mi vida. Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar nada de lo que ha pasado. Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús. Pienso en él, su familia y en todas las personas que lo querían", explicaba este miércoles Jesús Owono.

"Sé que habrá muchas cuestiones que abordar. Afrontaré lo que venga con todo el respeto. Ahora mismo, sinceramente, no puedo pensar en otra cosa que en Jesús y en el dolor que estamos viviendo. Descansa en paz, Jesús", indicaba el portero del Andorra.