Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Baloncesto
Fútbol
Motor
Ciclismo
Deportes

Copa Davis 2025

Gesta histórica de España ante Dinamarca en la Davis: consigue remontar por primera vez un 0-2 con un Pedro Martínez heroico

La Armada ganó los tres partidos de este domingo, comenzando en los dobles, después con el punto de inflexión en la victoria de Pedro Martínez ante Rune en más de tres horas, y después con un Carreño que aplastó a Moeller para dar el punto definitivo.

Pablo Carre&ntilde;o celebra un punto ante Moeller en la Copa Davis

Pablo Carreño celebra un punto ante Moeller en la Copa DavisEFE

Publicidad

Tenía que ser alguna vez, y afortunadamente fue este domingo. La Armada Española capitaneada por David Ferrer y que pese a las grandes ausencias de Carlos Alcaraz y Alejandro Davidovich consiguió remontar por primera vez en su historia un 0-2 en eliminatoria, esta vez la víctima fue la Dinamarca de Rune y ha servido nada más y nada menos que para meter a España en la fase final de la Copa Davis que se disputará en Bolonia (Italia).

A estas horas del sábado la historia pintaba muy negra, pero el coraje y el alma de esta Armada no tiene parangón, sigue teniendo el mismo carácter de siempre. Munar y Pedro Martínez se encargaron de darle la vuelta al primer partido de hoy en los dobles y estrenaron el casillero de España, pero tocaba lo más difícil, que el propio Pedro superara a Rune minutos después para forzar el quinto y último encuentro.

Lo hizo a lo grande, en más de tres horas de batalla y superando y desquiciando, apoyado en una maravillosa afición, al número 1 danés, que tuvo sus más y sus menos con el publico marbellí. Ese fue el punto de inflexión, Dinamarca quedó muy tocada tras la derrota y el joven Moeller, que dio la sorpresa un día antes ante Munar, no pudo con la presión, el tenis ni la experiencia de un Carreño que se resarció de su derrota ante Rune y dio el punto definitivo a España en un encuentro muy cómodo para el asturiano.

A la fase final de la Davis... ya con Carlitos

De esta manera, España jugará la fase final de la Copa Davis 2025 que se disputará en la ciudad italiana de Bolonia y que disputarán también Italia, Argentina, Austria, Bélgica, Alemania, Francia y República Checa. En esa fase final y salvo lesión, sí estarán Carlos Alcaraz y Alejandro Davidovich.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Filippo Ganna se impone en la crono de Valladolid y Almeida recorta 10 segundos a Vingegaard

Filippo Ganna, en la etapa 18 de la Vuelta a España 2025

Publicidad

Deportes

Pablo Carreño celebra un punto ante Moeller en la Copa Davis

Gesta histórica de España ante Dinamarca en la Davis: consigue remontar por primera vez un 0-2 con un Pedro Martínez heroico

Miles de manifestantes propalestina invadiendo las calles de Madrid

Miles de manifestantes propalestina invaden las calles de Madrid y obligan a cancelar la última etapa de la Vuelta España, en directo

Ricky Hatton en 2018

Muere Ricky Hatton, excampeón mundial de boxeo, a los 46 años: el cuerpo fue hallado en su casa

Xabi Alonso, descontento tras la expulsión a Huijsen
Real Madrid

Xabi Alonso, a Gil Manzano tras la expulsión de Huijsen: "Yo no quiero, pero me hacéis pensar mal"

Imagen de la reacción de Valentino Rossi a la caída de Marc Márquez
Moto GP

La criticada sonrisa de Valentino Rossi a la caída de Marc Márquez en la sprint de Misano

Huijsen y Xabi Alonso, enfadados tras la expulsión del español en Anoeta
LaLiga

El Real Madrid vuelve a la carga contra el arbitraje: enviará un dossier a la FIFA con los errores del año pasado y de este

El club madridista informa a través de su televisión que enviará un dossier con los "errores del año pasado y de este". "Es una vergüenza, han vuelto a falsear la realidad".

Jonas Vingegaard celebra su victoria en la penúltima etapa de la Vuelta
Protestas

Unos 100 manifestantes interrumpen el paso del pelotón en la penúltima etapa; Vingegaard, campeón virtual de la Vuelta

Las protestas por Palestina vuelven a tener protagonismo en otra etapa de la Vuelta a España. Vingegaard asesta el golpe final en la Bola del mundo y ya es campeón virtual.

Mbappé, Vinicius y Güler celebran el tanto del turco en Anoeta

Mbappé y nueve más: el Madrid sobrevive a Anoeta y refuerza su liderato pese a jugar una hora con diez (1-2)

Los dos futbolistas ecuatorianos asesinados

Mueren dos futbolistas tras ser disparados por varias personas vestidas de policías

Imagen de María Pérez

María Pérez consigue su tercer título mundial con un oro en los 35 kilómetros marcha

Publicidad