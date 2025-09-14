Gesta histórica de España ante Dinamarca en la Davis: consigue remontar por primera vez un 0-2 con un Pedro Martínez heroico

Tenía que ser alguna vez, y afortunadamente fue este domingo. La Armada Española capitaneada por David Ferrer y que pese a las grandes ausencias de Carlos Alcaraz y Alejandro Davidovich consiguió remontar por primera vez en su historia un 0-2 en eliminatoria, esta vez la víctima fue la Dinamarca de Rune y ha servido nada más y nada menos que para meter a España en la fase final de la Copa Davis que se disputará en Bolonia (Italia).

A estas horas del sábado la historia pintaba muy negra, pero el coraje y el alma de esta Armada no tiene parangón, sigue teniendo el mismo carácter de siempre. Munar y Pedro Martínez se encargaron de darle la vuelta al primer partido de hoy en los dobles y estrenaron el casillero de España, pero tocaba lo más difícil, que el propio Pedro superara a Rune minutos después para forzar el quinto y último encuentro.

Lo hizo a lo grande, en más de tres horas de batalla y superando y desquiciando, apoyado en una maravillosa afición, al número 1 danés, que tuvo sus más y sus menos con el publico marbellí. Ese fue el punto de inflexión, Dinamarca quedó muy tocada tras la derrota y el joven Moeller, que dio la sorpresa un día antes ante Munar, no pudo con la presión, el tenis ni la experiencia de un Carreño que se resarció de su derrota ante Rune y dio el punto definitivo a España en un encuentro muy cómodo para el asturiano.

A la fase final de la Davis... ya con Carlitos

De esta manera, España jugará la fase final de la Copa Davis 2025 que se disputará en la ciudad italiana de Bolonia y que disputarán también Italia, Argentina, Austria, Bélgica, Alemania, Francia y República Checa. En esa fase final y salvo lesión, sí estarán Carlos Alcaraz y Alejandro Davidovich.

