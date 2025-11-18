Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Carrera de la Mujer de Barcelona

Angustias Gómez se engancha a las carreras a sus 92 años: "Me han apuntado mis nietas"

Angustias Gómez, a sus 92 años, ha terminado por primera vez una carrera, la de la Mujer de Barcelona, donde ha participado junto a otras 36.000 mujeres, siendo la estrella de esta multitudinaria carrera que lucha por las mujeres y sus derechos.

Angustias Gómez es agasajada como la corredora de más edad en la carrera de la mujer de Barcelona

Angustias Gómez se engancha a las carreras a sus 92 años | Antena 3 tv

Rubén García
Publicado:

Parece casi un milagro ver cómo llega Angustias Gómez al inicio de la Carrera de la Mujer de Barcelona. En silla de ruedas, donde pasa la mayor parte de su día a día a sus casi 93 años, los cumplirá en un mes. Una vez en la línea de salida de esa carrera que reúne a 36.000 mujeres en pos de su empoderamiento, se levanta de su silla para empezar a recorrer los 7'8 kilómetros del recorrido.

"Me han apuntado mis nietas" y ella dijo, por qué no. Y ahí que se animó a completar su primera carrera a sus 92 años. Ayudada por su bastón y sus ocho nietas y otras ocho bisnietas que le acompañan va recorriendo las calles de Barcelona. De vez en cuando se cansa y vuelve a la silla de ruedas, pero eso no le quita la sonrisa mientras todo el mundo le anima. "Vamos abuela", escucha en forma de grito de ánimo de una de sus nietas.

"Nunca había visto tanta gente junta"

La marea rosa que inunda junto a Angustias las calles de Barcelona es la mayor concentración de gente donde dice haber estado nunca la nonagenaria, que tras llegar a la línea de meta es reconocida como la mujer de mayor edad que ha completado la carrera. Subida al escenario reconoce que "estoy feliz y muy contenta... me ha gustado y no estoy ni cansada ni nada", entre las risas de la multitud de presentes.

A los que anima a que como ella se sumen a hacer deporte, que nunca es tarde para iniciarse en algo, aunque se tengan 92 años. "Si el año que viene llego, también volveré a venir si Dios quiere", reconoce una Angustias que aunque algo tarde en su vida, se ha aficionado a las carreras populares, a las que anima a todos que sigan su ejemplo.

