Nia Suardiaz revalida el título mundial de Wingfoil Indoor: se disputó en una piscina XXL con ventiladores enormes

La Copa del Mundo de Winfoil Indoor es una competición única, tanto por su peculiaridad de celebrarse en el interior de un pabellón, como por su exclusividad: "Es un evento único que se celebra una vez al año y el ganador se convierte, digamos, en el campeón del mundo de la piscina", aseguraba Nia Suardiaz a Antena 3 Deportes. A parte de tratarse de una prueba que se solo se celebra una vez cada año, "solo algunos riders del World Tour, son invitados a participar en este evento", decía Nia.

Y resulta, que, Nia Suardiaz se ha convertido en la campeona de la competición indoor de Wingfoil por segundo año consecutivo en Düsseldorf (Alemania). La tarifeña, a sus tan sólo 18 años de edad, ya se ha convertido en la reina de la piscina y este año se ha propuesto retos mayores: "mi mayor reto este año es conseguir el Mundial de olas y el de slalom", nos comentaba la campeona.

En cuanto a la prueba se refiere, hablamos de una carrera que consiste en dar 3 vueltas a la piscina en el menor tiempo posible, donde el ganador o ganadora, es el más rápido: "Tenemos que hacer un circuito de 3 vueltas por la piscina y tienes que ir casi todo el tiempo bombeando, ya que el viento es poco", nos informaba Nia.

Ese viento del que habla Suardiaz está generado por enormes ventiladores situados en un lateral de la piscina, lo que provoca que las rachas de viento sean inestables e impredecibles, ya que en algunos momentos es muy fuerte e intenso, y en otros, apenas hay: "está un poco como racheado, diría yo, el viento ahí dentro", comentaba la campeona del mundo entre risas.

Características del Wingfoil Indoor

El competir en el interior de un pabellón y el viento generado por los ventiladores, no son las únicas peculiaridades de esta modalidad. Se trata de una disciplina que combina velocidad y precisión, ya que cualquier movimiento puede llevarte a chocar la aleta contra los bordes de la piscina (60 metros de largo, por 20 metros de ancho), o incluso contra el suelo al tratarse de una piscina que no tiene demasiada profundidad.

Pero la mayor característica del indoor, es la cercanía del público. En el Wingfoil tradicional, el público puede disfrutar de la competición desde la orilla, pero no tiene tanto detalle como en el pabellón, en el que se encuentran a escasos metros de los participantes mientras completan las vueltas.

