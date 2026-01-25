Donald Trump reconoce que usó un "nuevo tipo de arma" en la operación contra Maduro

Este viernes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el Pentágono empleó "un nuevo tipo de arma" durante la operación que derivó en la captura y destitución del mandatario venezolano, Nicolás Maduro. Una acción que, según reconoció, "deshabilitó el equipo militar de Venezuela".

En una entrevista publicada por el diario The New York Post, Trump se refirió al dispositivo como un "descombobulador", un término con el que describió una tecnología clasificada. "No estoy autorizado a hablar de ello, aunque el sistema provocó que el equipamiento militar venezolano dejara de funcionar", señaló.

Las fuerzas venezolanas no lograron activar sus sistemas

Según Trump, durante la incursión del 3 de enero en Caracas, las fuerzas venezolanas contaban con armamento extranjero, y estaban listas para responder. Sin embargo, aseguró que no lograron activar ninguno de sus sistemas. "Presionaron los botones y no pasó nada", afirmó, al tiempo que insistió en que la operación se desarrolló pese a que el país estaba preparado para la llegada de las fuerzas estadounidenses.

En la rueda de prensa posterior a la captura de Maduro, llevada a cabo el pasado 3 de enero, Trump ya había insinuado el uso de esta tecnología cuando dijo que "las luces de Caracas se apagaron en gran parte gracias a una cierta pericia que poseemos", sin aportar más detalles al respecto.

En la misma entrevista ofrecida a The New York Post este viernes, el presidente volvió a plantear la posibilidad de llevar a cabo acciones militares terrestres contra cárteles de la droga en América Latina. Al ser preguntado sobre si esas operaciones podrían realizarse en países como México, Venezuela o Colombia, respondió que podrían tener lugar "en cualquier sitio".

Asimismo, Trump abordó los acuerdos relacionados con la comercialización de petróleo venezolano y los planes para reactivar la industria energética del país mediante la participación de empresas extranjeras. Según explicó, Estados Unidos y Venezuela compartirían los beneficios: "Estamos gestionando la producción de petróleo en Venezuela. Venezuela obtendrá una parte y nosotros otra. Luego, las grandes compañías petroleras intervendrán y extraerán tanto petróleo que Venezuela ganará más dinero que nunca antes", detalló.

Por su parte, el Gobierno interino venezolano, encabezado por Delcy Rodríguez, informó recientemente que Caracas ya ha recibido alrededor de 300 millones de dólares por concepto de las ventas de crudo gestionadas por Washington.

