ACCIDENTE FERROVIARIO
Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, última hora en directo: Sigue el caos en Rodalies y Óscar Puente descarta dimitir
Sigue aquí la última hora del accidente de tren en Adamuz, que se ha llevado la vida de 45 personas.
Este viernes, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (Ciaf) publicaba los primeros hallazgos de su investigación sobre el descarrilamiento del tren Iryo, y la información difundida apuntaba a que la fractura del carril pudo haberse producido "antes del paso del tren siniestrado". Ante esta noticia, el ministro de Transportes, Óscar Puente, decidió convocar una rueda de prensa esa misma tarde, para aportar las últimas actualizaciones sobre la investigación del fatídico accidente.
El informe aporta "cierta tranquilidad"
En dicha comparecencia, el ministro defendió que la vía de Adamuz "se había revisado más de lo normal", y que se ve capacitado "para seguir" al frente del departamento tras el accidente. Desde Transportes se subrayó que la rapidez del informe aporta "cierta tranquilidad", al ofrecer en apenas cuatro días unas primeras conclusiones técnicas, aunque provisionales. "Las conclusiones no son definitivas, pero nos arrojan luz sobre las tesis que en este momento los técnicos consideran más plausibles", señaló el representante ministerial, insistiendo en que ahora esas hipótesis deberán confirmarse con pruebas adicionales.
El servicio de Rodalies, afectado en todas las líneas
Además del accidente de Adamuz del pasado domingo, este martes tenía lugar otro descarrilamiento en Barcelona, concretamente en Gelida, cuando un Rodalies chocaba contra un muro, dejando un maquinista en prácticas fallecido y 37 personas heridas. Tras esta noticia, el servicio de Rodalies anunciaba su reapertura este viernes, pero, tras una reunión de ocho horas, entre Renfe y Adif, el Departament de Territori ha comunicado en su perfil de X, "la incapacidad de operar el servicio ordinario".
Además, a las 7:00 horas de esta mañana, Renfe ha enviado un comunicado en el que explica que este sábado "el servicio se verá afectado en todas las líneas" debido a las nuevas revisiones en la infraestructura para evitar desprendimientos del terreno. En la mañana de este sábado, ambas partes volverán a reunirse para encontrar soluciones que permitan reanudar el servicio de Rodalies lo antes posible.
Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, última hora en directo: Óscar Puente muestra la limpieza de la R1
Óscar Puente ha vuelto a su red social X, para mostrar imágenes de los operarios limpiando la R1 durante toda la noche, debido a los "destrozos meteorológicos".
Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, última hora en directo: El tren de Rodalies solo tuvo 5 segundos para frenar
Este viernes, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, publicaba un primer informe sobre el accidente de Rodalies ocurrido el pasado martes en Barcelona, en el que murió un maquinista en prácticas, y 37 personas resultaron heridas. En dicho informe se detallaba que el tren "solo tuvo cinco segundos para frenar antes de impactar contra el hormigón", recorriendo alrededor de 50 metros.
Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, última hora en directo: Renfe avisó a emergencias 18 minutos después del accidente
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, mostró en su rueda de prensa este viernes el historial de llamadas que realizaron Renfe y Adif tras el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba). Constatando que el primer aviso a los servicios de emergencias sobre los heridos del Alvia se produjo unos 18 minutos después del suceso.
Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, última hora en directo: Óscar Puente descarta dimitir
Tras el informe publicado este viernes por La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, que apunta a la "rotura de la vía antes del accidente", el ministro de Transportes. Óscar Puente, daba una rueda de prensa ante los medios de comunicación afirmando "no estar en una situación" que le obligue a dimitir por el accidente de tren, ya que la dimisión solo debe presentarla, según él, "el que resulte afectado por la responsabilidad o haya contribuido por acción u omisión" al siniestro.
Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, última hora en directo: Estas son las líneas de Rodalies que funcionan con normalidad
Pese al caos ferroviario que hay a estas horas en Catalunya, estas son las líneas de Rodalies que están funcionando con normalidad: R2, R2 Nord, R2 Sud y R8, R16 y R17. En el resto, habrá afectaciones a causa de las nuevas revisiones geotécnicas que se harán con ingenieros en los puntos con riesgo de deslizamiento.
Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, última hora en directo: Los médicos catalanes se examinan este sábado del MIR
Crece la inquietud entre los más de 4.000 estudiantes de medicina que se presentan este sábado a los exámenes del MIR en diferentes zonas de Catalunya, debido al caos ferroviario. Ya que siguen los retrasos y la mayoría de tramos están cortados "por la incapacidad de operar con tranquilidad". Por lo que los opositores tendrán que buscar otro medio de transporte o salir con mucho tiempo, para llegar a las 14:00 al examen.
Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, última hora en directo: Pedro Sánchez comparecerá en el Congreso
Este viernes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, solicitó a petición propia comparecer en el Congreso, con el objetivo de dar explicaciones sobre la crisis ferroviaria, tras los accidentes de Adamuz y Gelida. Lo hará en los próximos días.
Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, última hora en directo: Madrid celebrará un funeral por las víctimas el jueves
Este viernes, el Arzobispado de Madrid informaba de que el próximo jueves 29 de enero tendrá lugar un funeral por las víctimas del accidente en Adamuz. Será a las 19:00 horas, en la catedral de Santa María la Real de la Almudena.
Dos días después, el 31 de enero, tendrá lugar el homenaje de Estado en Huelva.
Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, última hora en directo: Iberia refuerza la conexión Madrid-Andalucía
Tras el fatídico accidente de tren que ha terminado con la vida de 45 personas, y que mantiene suspendida la línea de tren Madrid-Andalucía hasta el próximo 2 de febrero, Iberia ha comunicado que va a reforzar la conexión, sumando 5.478 plazas adicionales en los vuelos que conectan Madrid con Sevilla, Granada y Jerez de la Frontera.
Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, última hora en directo: Reunión entre Adif y Renfe
Tras la noticia de última hora de la suspensión del servicio de Rodalies, "por la incapacidad de operar el servicio ordinario", Renfe y Adif, se volverán a reunir en la mañana de este sábado a las 09:00h, para encontrar soluciones que permitan reanudar el servicio lo antes posible.
Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, última hora en directo
Buenos días y bienvenidos a toda la información de última hora sobre el accidente de tren de Adamuz, Córdoba.
