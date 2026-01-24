Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, última hora en directo: Sigue el caos en Rodalies y Óscar Puente descarta dimitir

Este viernes, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (Ciaf) publicaba los primeros hallazgos de su investigación sobre el descarrilamiento del tren Iryo, y la información difundida apuntaba a que la fractura del carril pudo haberse producido "antes del paso del tren siniestrado". Ante esta noticia, el ministro de Transportes, Óscar Puente, decidió convocar una rueda de prensa esa misma tarde, para aportar las últimas actualizaciones sobre la investigación del fatídico accidente.

El informe aporta "cierta tranquilidad"

En dicha comparecencia, el ministro defendió que la vía de Adamuz "se había revisado más de lo normal", y que se ve capacitado "para seguir" al frente del departamento tras el accidente. Desde Transportes se subrayó que la rapidez del informe aporta "cierta tranquilidad", al ofrecer en apenas cuatro días unas primeras conclusiones técnicas, aunque provisionales. "Las conclusiones no son definitivas, pero nos arrojan luz sobre las tesis que en este momento los técnicos consideran más plausibles", señaló el representante ministerial, insistiendo en que ahora esas hipótesis deberán confirmarse con pruebas adicionales.

El servicio de Rodalies, afectado en todas las líneas

Además del accidente de Adamuz del pasado domingo, este martes tenía lugar otro descarrilamiento en Barcelona, concretamente en Gelida, cuando un Rodalies chocaba contra un muro, dejando un maquinista en prácticas fallecido y 37 personas heridas. Tras esta noticia, el servicio de Rodalies anunciaba su reapertura este viernes, pero, tras una reunión de ocho horas, entre Renfe y Adif, el Departament de Territori ha comunicado en su perfil de X, "la incapacidad de operar el servicio ordinario".

Además, a las 7:00 horas de esta mañana, Renfe ha enviado un comunicado en el que explica que este sábado "el servicio se verá afectado en todas las líneas" debido a las nuevas revisiones en la infraestructura para evitar desprendimientos del terreno. En la mañana de este sábado, ambas partes volverán a reunirse para encontrar soluciones que permitan reanudar el servicio de Rodalies lo antes posible.

