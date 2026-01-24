Villarreal - Real Madrid: Horario, posibles alineaciones y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports, en directo

Tras una goleada frente al Mónaco (6-1) para comenzar a cerrar heridas, el Real Madrid de Arbeloa se enfrenta a la primera prueba de fuego desde la llegada del técnico salmantino tras el despido de Xabi Alonso. Los blancos vivieron cuatro días muy negros desde la derrota en la final de la Supercopa de España ante el Barcelona, la eliminación en Copa del Rey ante el Albacete, pasando por el despido de Xabi Alonso y la histórica pitada a los jugadores y el palco el pasado fin de semana ante el Levante. Pero los de Arbeloa reaccionaron el pasado martes con seis goles ante el Mónaco y una imagen muy distinta que calmó algo los ánimos del madridismo. La gran pregunta es qué versión del Madrid se verá este sábado en el estadio de La Cerámica.

El partido de la jornada 21 de LaLiga EA Sports ante el Villarreal es la prueba del algodón para comprobar si la victoria ante el Mónaco fue un punto de inflexión a la negativa marcha del equipo o solo un espejismo. Todo lo que o sea ganar a los de Marcelino supondrá más críticas y dudas sobre un equipo que ya solo sigue vivó en LaLiga y la Champions. La derrota del pasado domingo del Barcelona en Anoeta, junto a la mencionada goleada ante el Mónaco, ha cargado de algo de optimismo al Real Madrid. El Villarreal espera con la intención de vencer a los de Arbeloa y afianzarse en la tercera posición de la clasificación, ahora mismo empatados a 41 puntos con el Atlético de Madrid. El 'submarino amarillo' está firmando la mejor Liga de su historia y ganar al Madrid supondría la certificación definitiva para el proyecto liderado por Marcelino García Toral.

Ya eliminados de la Champions League y la Copa del Rey, el Villarreal centra todos sus esfuerzos en LaLiga, competición en la que no renuncian a nada. La última derrota liguera del Villarreal fue el pasado 21 de diciembre ante el Barcelona, habiendo ganado a Elche, Alavés y Betis en las tres últimas jornadas.

Marcelino debe afrontar el partido ante el Real Madrid con las bajas de Longa Costa, Kambwala y Pau Cabanes (lesión); y Mouriño y Comesaña (sanción). La noticia positiva puede ser el regreso de Pedraza. No se esperan sorpresas en el once del Villarreal, que podría ser el siguiente: Luiz Junior; Alfonso Pedraza, Renato Veiga, Juan Foyth, Pau Navarro; Alberto Molerio, Pape Gueye, Parejo, Buchanan; Gerard Moreno y Mikautadze.

Por su parte, el Real Madrid está obligado a ganar este sábado en La Cerámica para presionar al Barcelona, líder con un punto de ventaja. De ganar al Villarreal, los blancos dormirían este sábado líderes, a la espera del Barcelona - Oviedo del domingo en el Camp Nou. Arbeloa parece haber encontrado su once y podría repetir la alineación que salto de inicio el martes ante el Mónaco en el Bernabéu, con el único cambio obligado de Tchouameni, baja por acumulación de tarjetas.

El once del Real Madrid podría ser el formado por Courtois bajo los palos; defensa formada por Carreras, Huijsen, Asencio y Valverde; centro del campo para Camavinga, Bellingham y Arda Güler; y en ataque, el tridente formado por Vinícius, Mastantuono y Kylian Mbappé.

Posibles onces del Villarreal - Real Madrid de LaLiga EA Sports

Villarreal : Luiz Junior; Alfonso Pedraza, Renato Veiga, Juan Foyth, Pau Navarro; Alberto Molerio, Pape Gueye, Parejo, Buchanan; Gerard Moreno y Mikautadze.

: Luiz Junior; Alfonso Pedraza, Renato Veiga, Juan Foyth, Pau Navarro; Alberto Molerio, Pape Gueye, Parejo, Buchanan; Gerard Moreno y Mikautadze. Real Madrid: Courtois; Carreras, Huijsen, Asencio, Valverde; Camavinga, Bellingham, Arda Güler; Vinícius, Mastantuono y Kylian Mbappé.

Horario y dónde ver el Villarreal - Real Madrid de LaLiga EA Sports

El Villarreal - Real Madrid, partido correspondiente a la jornada 21 de LaLiga EA Sports, se jugará el sábado 24 de enero a las 21:00 horas (horario peninsular) en el estadio de La Cerámica.

El partido entre Villarreal y Real Madrid se podrá seguir en directo en la página web de Antena 3 Deportes, con el resultado en vivo, todos los goles y la última hora de LaLiga EA Sports.