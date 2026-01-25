Así ha sido la misa homenaje a las víctimas del accidente ferroviario en Adamuz

Ha pasado una semana desde que ha ocurrido uno de los peores accidentes ferroviarios de la historia de nuestro país. La tragedia en Adamuz terminó con la vida de 45 personas.

Con las investigaciones en curso y muchos familiares con las emociones a flor de piel, la Caseta Municipal de Adamuz ha acogido una misa funeral en memoria a las víctimas, que ha contado con la imagen de la Virgen del Sol, patrona de Adamuz. La ceremonia ha estado presidida por el obispo de Córdoba, monseñor Jesús Fernández, quien ha lamentado que la confusión entre las diversas autoridades impidiera a los sacerdotes, que se desplazaron hasta el lugar del siniestro, "administrar los últimos sacramentos a los heridos".

"Un momento de confusión, al que no estamos acostumbrados"

"Creo que fue un momento de tanta confusión, al que no estamos acostumbrados, ni tampoco las autoridades", ha afirmado.

Con la iglesia repleta de gente, la misa en homenaje ha comenzado con unos cánticos a la que le han seguido las siguientes palabras posteriormente se han pronunciado las siguientes palabras: "Venimos con el corazón herido por lo sucedido el domingo pasado y pedimos la pronta recuperación de los heridos para encomendar misericordia a quienes han fallecido y para sostener con la oración a sus familias".

Durante el culto a las víctimas se ha subido al atril Julio, el menor de 16 años, que fue a socorrer a diversas víctimas del accidente. "Señor, enséñame tu camino, instrúyeme en tu senda , haz que camine con lealtad, enséñame porque tú eres mi dios y mi salvador. Recuerda, Señor, que tu ternura y misericordia son eternas" ha expresado el adolescente.

"45 personas que nunca llegaron al destino buscado"

Por su parte, el obispo de Córdoba ha rendido homenaje a las víctimas con unas palabras llenas de conmoción: "45 personas nunca llegaron al destino buscado. Su trágica muerte llenó de dolor a sus familias y de consternación a toda España. Otras resultaron heridas de distinta gravedad. La preocupación por su recuperación continúa".

Tras este trágico incidente, Jesús Fernández ha rememorado el episodio en el que los habitantes de Jerusalén fueron tomados. "El autor del 'Libro de las Lamentaciones' expresa su dolor con palabras trágicas (…) por otra parte, se muestra incapaz de olvidar y le da esperanza: la misericordia no termina y no se acaba su compasión".

