Un hombre confiesa haber matado a un menor de 13 años y se entrega a la Guardia Civil de Sueca, Valencia

Un hombre de 48 años se ha entregado en el cuartel de la Guardia Civil de Sueca (Valencia) tras confesar haber matado a un menor de 13 años, según ha avanzado Las Provincias y ha corroborado Europa Press a través de fuentes del instituto armado.

Según recoge Europa Press, el hombre que se entregó a los agentes se trataría del padre de un amigo de la víctima.

Tal y como ha podido saber Antena 3 Noticias, el detenido se encuentra en la localidad de valenciana de Carlet. Este suceso se ha cometido con golpes y arma blanca.

Previsiblemente, el autor de los hechos pase mañana a disposición judicial.

De acuerdo a lo que recoge Europa Press, los hechos se descubrieron este sábado cuando las 18:30 horas cuando el hombre se presentó en el cuartel de la Guardia Civil de Sueca para confesar lo ocurrido. El grupo de Homicidios se ha hecho cargo de las investigaciones.

Por su parte, el consistorio del municipio valenciano ha transmitido su "más sentido pésame" y ha lamentado "el terrible incidente ocurrido".

