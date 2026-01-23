Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Alcaraz responde a Djokovic: "No le he copiado"

El murciano también revela que da más peso a su hermano Álvaro en su equipo técnico tras avanzar a octavos en Australia.

Alcaraz sacando ante Moutet

Alcaraz sacando ante MoutetEFE

Carlos Alcaraz selló su pase a octavos del Open de Australia y anunció que su hermano Álvaro asumirá un papel más relevante en su equipo junto a Samuel López. El tenista español superó con solvencia al francés Corentin Moutet (6-2, 6-4 y 6-1) y, tras el partido, explicó en rueda de prensa la evolución de su estructura técnica tras la salida de Juan Carlos Ferrero. En ese nuevo escenario, Álvaro Alcaraz ganará protagonismo.

"Mi hermano a veces tiene opiniones y una forma de ver las cosas que nos aporta mucho a mí y a Samu"

Carlos Alcaraz

"Mi hermano es una persona muy importante en mi vida personal y profesional. Me aporta muchas cosas positivas que necesito. Ha jugado a tenis y va a coger más protagonismo junto con Samu. Sabe cómo trabajamos y cómo funciona el circuito, y sabe mucho de tenis. A veces tiene opiniones y una forma de ver las cosas que nos aporta mucho a mí y a Samu. Estoy feliz de verle en el box, más dentro aún, y me aporta mucho", explicó el murciano.

Sobre el duelo ante Moutet, Alcaraz reconoció que fue un partido exigente por el estilo imprevisible del francés: "Cuando juegas contra alguien como Corentin, no sabes lo que va a pasar a continuación. Así que fue muy difícil. Ambos sacamos grandes golpes, grandes puntos. Creo que hubo algunos puntos muy buenos y estoy muy agradecido de poder jugar en este tipo de partidos. Lo disfruté, estoy contento de haber podido jugar contra él y seguro que no será la última vez", señaló.

"Definitivamente él ganó"

El español también dejó una anécdota entre risas sobre el tramo final del encuentro: "Hubo un momento, al final del tercer set, en el que le dije a mi equipo que no iba a correr más. Estaba cansado de ir a la red. Miraba la pantalla y veía que había estado en la red como 55 veces. ¡Dios mío! Pensé que estábamos en una competición de dejadas, y definitivamente él ganó".

En octavos de final, Alcaraz se medirá al estadounidense Tommy Paul, un rival al que respeta especialmente. "Es un gran jugador. Hablábamos antes en el vestuario, la última vez que nos enfrentamos fue en Roland Garros, ha pasado mucho tiempo. Sé lo que tengo que hacer, pero es muy rápido. Tengo que jugar con mi estilo, mi mejor tenis, si quiero ganarle, pero sé que voy a sufrir. Tengo que estar listo para eso, aceptar que habrá momentos difíciles", advirtió.

"Tengo el contrato ahí en la bolsa"

Por último, se refirió con humor a las recientes palabras de Novak Djokovic, que comparó su saque con el del español: "Tengo el contrato ahí en la bolsa, se lo tengo que dar (risas). Me mandó un mensaje y me hizo gracia. Estando aquí, vi los dos saques, comparándolos, y se ven muy iguales, no puedo esconderlo. Djokovic saca muy bien, y el gesto que tiene es muy sencillo y siempre me ha gustado. Eso no significa que le haya copiado; simplemente, haciendo cambios terminé haciéndolo de esta manera", concluyó.

Esta fotografía de la sombra de Carlos Alcaraz, mejor imagen deportiva del año

La foto de Alcaraz que ganó los World Sports Photography Awards 2026

