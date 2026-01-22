Esta fotografía de la sombra de Carlos Alcaraz, mejor imagen deportiva del año

Después de que su raqueta golpee la pelota, lo hace la sombra de Carlos Alcaraz. Es el instante exacto en el que el deporte se vuelve relato y esta historia ha conquistado al jurado de los World Sports Photography Awards, patrocinados por Canon. Fue tomada por Edgar Su en la cuarta ronda del open de Australia del año pasado contra el británico Jack Draper.

Isaac Morillas ha sido jurado y quedó segundo en 2024 con una foto de halterofilia: "La foto por sí misma es un fotón, es una composición casi perfecta. Tiene que ver muchísimo esa actualidad también a la hora de otorgar estos premios", analiza la imagen ganadora.

Esta instantánea lidera la colección de excelentes fotografías ganadoras en las 24 categorías del concurso, que abarcan fútbol americano, atletismo, béisbol, competiciones ecuestres, golf, deportes con raquetas, deportes de invierno, fútbol y muchos más.

Los premios de este año han supuesto la edición más exitosa en la historia del concurso. Un récord total de 23.130 imágenes presentadas por 4.120 fotógrafos de 123 países, lo que refuerza el estatus de los Premios como uno de los concursos de fotografía deportiva más diversos y reconocidos a nivel internacional.

Plata y bronce

La plata ha sido para el mar... para el momento en el que el océano deja paso a una surfista antes de volver a respirar: "Llama mucho la atención, te hace pensar mucho. Ves ese caos que producen las olas que tienen a su alrededor, pero la chica está con una cara muy tranquila", analiza Morillas.

Y con menos poesía pero mucha simetría, un partido de críquet entre India e Inglaterra se ha quedado con el tercer puesto: "Yo lo llamaría como la movilidad inmóvil":

De esta edición de los World Sports Photography Awards, Isaac destaca la ganadora en gimnasia: "La gimnasta con su brazo extendido está casi en el medio y la pelota que casi toca la punta del pie, me parece espectacular".

Esto es lo que los jueces buscan: "Sobre todo que se sorprendan y que sean muy originales, que no se haya visto antes algo así". Estos premios nos enseñan cada año que el deporte puede ser arte cuando el movimiento decide quedarse quieto.

