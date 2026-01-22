Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Baloncesto
Fútbol
Motor
Ciclismo
Deportes

Tenis

Esta fotografía de la sombra de Carlos Alcaraz, mejor imagen deportiva del año

Estas son las mejores fotos deportivas escogidas por los World Sports Photography Awards 2026.

La foto de Alcaraz que ganó los World Sports Photography Awards 2026

Esta fotografía de la sombra de Carlos Alcaraz, mejor imagen deportiva del año | Edgar Su

Publicidad

Después de que su raqueta golpee la pelota, lo hace la sombra de Carlos Alcaraz. Es el instante exacto en el que el deporte se vuelve relato y esta historia ha conquistado al jurado de los World Sports Photography Awards, patrocinados por Canon. Fue tomada por Edgar Su en la cuarta ronda del open de Australia del año pasado contra el británico Jack Draper.

Isaac Morillas ha sido jurado y quedó segundo en 2024 con una foto de halterofilia: "La foto por sí misma es un fotón, es una composición casi perfecta. Tiene que ver muchísimo esa actualidad también a la hora de otorgar estos premios", analiza la imagen ganadora.

Esta instantánea lidera la colección de excelentes fotografías ganadoras en las 24 categorías del concurso, que abarcan fútbol americano, atletismo, béisbol, competiciones ecuestres, golf, deportes con raquetas, deportes de invierno, fútbol y muchos más.

Los premios de este año han supuesto la edición más exitosa en la historia del concurso. Un récord total de 23.130 imágenes presentadas por 4.120 fotógrafos de 123 países, lo que refuerza el estatus de los Premios como uno de los concursos de fotografía deportiva más diversos y reconocidos a nivel internacional.

Plata y bronce

La plata ha sido para el mar... para el momento en el que el océano deja paso a una surfista antes de volver a respirar: "Llama mucho la atención, te hace pensar mucho. Ves ese caos que producen las olas que tienen a su alrededor, pero la chica está con una cara muy tranquila", analiza Morillas.

Y con menos poesía pero mucha simetría, un partido de críquet entre India e Inglaterra se ha quedado con el tercer puesto: "Yo lo llamaría como la movilidad inmóvil":

De esta edición de los World Sports Photography Awards, Isaac destaca la ganadora en gimnasia: "La gimnasta con su brazo extendido está casi en el medio y la pelota que casi toca la punta del pie, me parece espectacular".

Esto es lo que los jueces buscan: "Sobre todo que se sorprendan y que sean muy originales, que no se haya visto antes algo así". Estos premios nos enseñan cada año que el deporte puede ser arte cuando el movimiento decide quedarse quieto.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Sorteo Copa del Rey 2025 - 2026: cruces, fechas y todos los partidos de cuartos de final

El trofeo de la Copa del Rey en un sorteo

Publicidad

Deportes

Joan Laporta en una rueda de prensa como presidente del FC Barcelona

Joan Laporta convoca elecciones a la presidencia del FC Barcelona

El futbolista Nassur Bacem

Muere Nassur Bacem repentinamente a los 27 años durante un partido en Portugal

La foto de Alcaraz que ganó los World Sports Photography Awards 2026

Esta fotografía de la sombra de Carlos Alcaraz, mejor imagen deportiva del año

Octavi Anoro, el reto de profesionalizar el fútbol en Tanzania
Fútbol

Octavi Anoro, el reto de profesionalizar el fútbol en Tanzania

Carlos Tatay subido a un kart
Motor

El emocionante vídeo de Carlos Tatay andando de nuevo tras su grave accidente en Portimao: "Me dijeron que jamás volvería a caminar..."

Pedri, en el partido ante el Slavia de Praga
Fútbol

Pedri estará un mes de baja por una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha

El futbolista canario estará fuera de los terrenos de juego cuatro semanas tras confirmarse que "sufre una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha".

La cantante Taylor Swift durante la primera de sus dos actuaciones en el Estadio Santiago Bernabéu el 29 de mayo de 2024
Real Madrid

La jueza propone juzgar al Real Madrid por un posible delito contra el medio ambiente en los conciertos en el Bernabéu

En el auto de procesamiento, la magistrada sostiene que "hay indicios de que en todos los conciertos se superaron los límites sonoros establecidos en la normativa municipal aplicable sobre ruidos".

Jannik Sinner celebra un punto ante James Durckworth en el Open de Australia

Jannik Sinner ya asusta en Melbourne y ajusticia a James Durckworth rumbo a la tercera ronda del Open de Australia

Los jugadores de Real Madrid, Barcelona y Atlético en la Champions League

Las cuentas de la Champions League de cara a la última jornada de la fase liga y la lucha por el top-8

Novcak Djokovic saluda a Francesco Maestrelli tras ganarle en el Open de Australia

Novak Djokovic arrolla a Francesco Maestrelli en el Open de Australia: "Tengo el sueño de ganar otro Grand Slam"

Publicidad