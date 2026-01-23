Arbeloa replica al ¿palo? de Mourinho: "Cuando habla, intento escuchar y analizar"

Álvaro Arbeloa confía en que la goleada en Champions sea el punto de inflexión que necesita el Real Madrid y exige mantener esa actitud en una de las salidas más exigentes de LaLiga.

"Es una de las salidas más complicadas en Liga y tenemos que dar nuestra mejor versión"

El entrenador del los blancos deseó en rueda de prensa que el contundente 6-1 frente al AS Monaco en la Liga de Campeones marque un antes y un después para su equipo y recalcó que al conjunto blanco no le puede faltar nunca "carácter" ni "mentalidad", en la antesala del duelo liguero de este sábado en La Cerámica ante el Villarreal CF.

"Es muy importante el partido de mañana por lo que supone, por el rival, porque serían tres puntos que nos darían muchísima confianza. Es una de las salidas más complicadas en Liga, somos conscientes y tenemos que dar nuestra mejor versión, un grandísimo nivel, si queremos conseguir los tres puntos", señaló el técnico en la rueda de prensa previa.

"Predispuestos a trabajar"

Arbeloa destacó la implicación del vestuario desde su llegada y puso en valor la predisposición de futbolistas como Fede Valverde y Eduardo Camavinga, habituales fuera de su posición natural: "Hicieron un partidazo contra el Mónaco, con un rendimiento sensacional, y eso es lo que quiero ver, jugadores implicados, que quieren ayudar, a disposición no sólo del entrenador, sino de sus compañeros. Y son jugadores muy versátiles, con unas capacidades tremendas y con talento para jugar en cualquier zona del campo", subrayó.

Sobre el triunfo europeo, insistió en que fue el momento de que el equipo diera un paso al frente. "Era el momento de los jugadores de dar un paso adelante y mostrar al público lo que quieren hacer. Ojalá sea el punto de inflexión que necesitamos", expresó, evitando comparaciones con la etapa anterior. "No puedo hablar ni de cambio ni de una situación diferente, ni de si los jugadores están más felices. Yo veo a jugadores muy predispuestos a trabajar, dispuestos a mejorar, me han recibido con los brazos abiertos".

Renovación de Bellingham

El técnico también se refirió a nombres propios. Sobre la renovación de Vinícius Júnior, fue claro: "Eso no me corresponde a mí, le corresponde a Vini y al club, mi trabajo es sacar lo mejor de los jugadores y evidentemente pues mi deseo claro que es que Vinícius siga haciendo historia en el Real Madrid".

"Quiero ver un equipo con carácter, mentalidad, eso es algo que no nos puede faltar nunca"

Y elogió a Jude Bellingham por su liderazgo: "Ya me ha demostrado su liderazgo, su personalidad, su carácter. Creo que el esfuerzo que hizo el otro día fue tremendo, maravilloso, tiene una mentalidad ganadora que reúne todo lo que necesita un jugador del Real Madrid".

Arbeloa confirmó además que Rodrygo Goes vuelve a la convocatoria y reiteró la idea que quiere ver en el campo: "Quiero ver un equipo con carácter, mentalidad, eso es algo que no nos puede faltar nunca y que representa muy bien lo que es el Real Madrid, esa pasión de ir todos juntos a una, esos valores son los nuestros y no los tenemos que abandonar nunca".

Su gesto ante las 15 Champions

Por último, explicó el gesto que llamó la atención tras su primer partido en el Bernabéu como entrenador, cuando se detuvo ante las Copas de Europa: "Era la primera vez que iba al estadio como entrenador y nunca había pasado por allí. Sentí la responsabilidad que tenía. Si Ancelotti se hace ahí una foto, yo no voy a poder pararme a contemplar la historia del Real Madrid... Estoy muy tranquilo y concentrado en lo que me toca".

También tuvo palabras para José Mourinho, quien dijo, sin mencionar a quién iba dirigido el mensaje, que "es una sorpresa cuando entrenadores sin historia ni trayectoria tienen oportunidades": "Ya sabéis todos lo que significa José Mourinho para mí, y cuando un entrenador con esa experiencia y esa historia habla, y más especialmente él, yo siempre intento escuchar y analizarlo", apostilló.

