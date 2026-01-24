Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Muere Florian Berg, ciclista alemán, tras ser impactado por un rayo

El deportista de 29 años falleció en las montañas peruanas tras verse sorprendido por una tormenta eléctrica.

Florian Berg, ciclista alemán fallecido

Florian Berg, ciclista alemán fallecidoInstagram: bluemiracle_official

El ciclista alemán Florian Berg ha muerto después de ser alcanzado por una descarga eléctrica mientras recorría la cordillera peruana. Un suceso que ha conmocionado al ciclismo alemán y a todos los amantes de los deportes de montaña.

Recibió una descarga eléctrica en plena tormenta

El deportista de 29 años emprendía en solitario una aventura cuyo objetivo era recorrer el mundo a lomos de su bicicleta, un viaje que comenzó en marzo de 2024 y que desafortunadamente terminó con la vida del ciclista hace unos días, cuando se vio inmerso en una descarga eléctrica debido a las complicadas condiciones climatológicas.

Al parecer, según las primeras investigaciones y tal y como adelantó el policía que localizó su cuerpo, la muerte de Berg sucedió de manera inmediata.

Berg llegó a completar su primera parte de la aventura en Oceanía, y una vez llegó a Sudamérica, el sábado 17 de enero de 2026 salió en solitario con destino al Nevado Pastoruri, en la región de Ancash (Perú). Desafortunadamente, una tormenta eléctrica lo sorprendió en el trayecto terminando con su vida de manera inmediata.

Su GPS se desconectó

Por otra parte, Florian Berg tuvo la mala suerte de que su señal de GPS se perdió durante varias horas y estuvo totalmente desaparecido durante días. El alemán se encontró además unas lluvias muy intensas que imposibilitaron la activación de un dispositivo de búsqueda en las primeras horas de su desaparición.

