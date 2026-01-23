Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Enfermedad rara

Álvaro, el niño con una mutación genética que une a Sevilla y Betis por una buena causa

Tiene tres años y es socio de Betis y Sevilla. Padece una enfermedad rara y por eso sus padres, él bético y ella sevillista, han querido visibilizar su situación a través de ambos clubes.

Luis F. Castillo
Actualizado:
Publicado:

Álvaro Arquero López sufre una mutación del gen SPATA 5 que provoca una enfermedad de la que hay muy pocos casos en España -siete casos diagnosticados- y se manifiesta en discapacidad intelectual, epilepsia o dificultades auditivas y neurosensoriales, entre otras cosas.

Sólo hay 7 casos en España

Por eso, con solo tres años Álvaro y sus padres son todo un ejemplo de resiliencia: "Solo hay siete casos diagnosticados en España, de los cuales solo quedan seis niños", explica Laura, la madre del pequeño.

Para darle visibilidad, sus progenitores han recurrido al Real Betis Balompié y al Sevilla, una ayuda vital para ellos: "Es importantísimo, porque lo que mueven los clubes no lo movemos nosotros".

Laura y Jesús forman parte de una asociación: Guerreros Spatanos. Álvaro tiene su propia página web y necesitan recaudar dinero para sus cuidados. También piden algo más: "Necesitamos que se investigue".

"Me pongo a tus órdenes"

Los jugadores del Betis, como Aitor Ruibal, le han prestado todo su apoyo. También Matías Almeyda, el entrenador del Sevilla: "Cuando quieras me pongo a tus órdenes". Además, el capitán Nemanja Gudelj le regaló una camiseta.

Los padres llevan el fútbol en la sangre: él es bético y ella sevillista... y su hijo, socio de ambos clubes: "Le hice el carné el mismo día que lo parí", rememora ella. Jesús bromea: "Yo le hice socio unas horas después, ella se me adelantó porque yo estaba muy nervioso con el parto".

100.000 euros... para empezar

Por mejorar la calidad de vida de Álvaro hacen lo que sea: "Si hay que ir a la Luna, se irá". Quieren que su cerebro no se dañe más y mejorar su calidad de vida. Para ello necesitan para empezar 100.000 euros.

