Pere Macias, sobre el caos en Rodalies: "Ni Dios puede garantizar que no haya desprendimientos"

Han pasado cinco días desde que un tren de Rodalies impactara contra un muro en Gelida, Barcelona, dejando a un maquinista fallecido y 37 personas heridas. Desde entonces, la situación en la red ferroviaria catalana es un auténtico caos, ya que en este momento, el servicio de Rodalies está suspendido, debido a las nuevas revisiones en la infraestructura para evitar desprendimientos del terreno.

Ante esta noticia, el comisionado de la Generalitat para el traspaso de Rodalies, Pere Macias, ha reconocido este domingo en una entrevista en RAC1, que "ni Dios puede garantizar que no haya desprendimientos" en la vía.

Macias ha señalado que, antes del incidente, la red de Rodalies ya operaba con limitaciones debido a las numerosas obras de mejora y mantenimiento en marcha. Según ha explicado, esta situación es consecuencia directa de casi dos décadas, entre los años 2000 y 2028, marcadas por una "falta de inversión terrible".

Macias no sabe cuándo se reanudará el servicio

El comisionado ha evitado concretar una fecha para la reanudación del servicio, que permanece completamente interrumpido desde este sábado. No obstante, ha indicado que el fin de semana se está aprovechando para intensificar las inspecciones y ejecutar actuaciones urgentes de seguridad, coincidiendo con una menor afluencia de usuarios.

De cara al restablecimiento del servicio este lunes, Macias ha asegurado que la prioridad es garantizar la movilidad de los viajeros mediante alternativas de transporte, con un refuerzo de los servicios de autobús y de las líneas de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).

Esta es la solución para Rodalies

En relación con la situación estructural de Rodalies, el comisionado ha insistido en que la solución pasa por "invertir, invertir e invertir", y ha recordado que actualmente hay unas 200 obras en marcha que afectan a aproximadamente la mitad de la red. Además, ha defendido la necesidad de un cambio en el modelo de gestión, apostando por el traspaso completo al servicio de la Generalitat.

Finalmente, ha reconocido que el Govern se encontró con una "sorpresa" el sábado por la mañana al comprobar que los gestores ferroviarios habían reanudado el servicio, pese a que la Generalitat había anunciado durante la madrugada su paralización. Según Macias: "El Govern hizo lo que tenía que hacer: dar instrucciones como titular del servicio de que vamos a poner un punto cero que ayudara a hacer las cosas mejor".

