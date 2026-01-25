Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, última hora en directo: El servicio de Rodalies seguirá suspendido este domingo

Hoy hace justo una semana del accidente ferroviario que tuvo lugar en Adamuz, y que se llevó la vida de 45 personas. Además, 22 pasajeros continúan ingresados en los diferentes hospitales andaluces, de todos ellos, cinco se encuentran en la UCI, según pudo confirmar la Junta de Andalucía en la tarde de este sábado.

Al mismo tiempo, Renfe confirmaba que tuvo conocimiento de las llamadas de emergencia "inmediatamente después de que se produjera" el fatídico suceso. Según un comunicado, la primera llamada se produjo a las 19:46:24, en la que se informaba de un accidente grande, indicando que se había golpeado fuertemente la cabeza.

A las 19:48:05 tuvo lugar la segunda llamada, por parte de la interventora, que volvió a llamar indicando la importancia del accidente. Dos minutos más tarde, a las 19:50:46, la interventora indicaba que había más heridos.

Rodalies seguirá suspendido este domingo

Dos días después del accidente de Adamuz, tuvo lugar otro descarrilamiento en Gélida, Catalunya, debido al coche del tren contra un muro, y que se llevó la vida de un joven maquinista en prácticas y dejó 37 personas heridas. Tras lo sucedido, existe un auténtico caos en la red ferroviaria catalana, ya que el servicio de Rodalies continúa suspendido "debido a las revisiones en la infraestructura" para evitar desprendimientos del terreno, según comunicaba Renfe.

Debido a la crisis de movilidad que afecta a Cataluña, son tres las reuniones que se han llevado a cabo desde el viernes, entre Adif y Renfe, para poder dar una solución lo antes posible. La última se produjo este sábado por la tarde, y al finalizar, la consellera de Territori, Sìlvia Paneque, comunicó que "el servicio de Rodalies de Catalunya seguirá suspendido durante todo el domingo", sin concretar si el lunes, el servicio volvería a la normalidad.

Tras la reunión, Paneque lamentó el estado de la infraestructura, que arrastra, según ella, "efectos del temporal asociado a la borrasca Ingrid, y años de falta de inversión y mantenimiento adecuado".

Ante esta noticia, el Govern ha acordado mantener hasta el próximo miércoles los refuerzos de autobuses interurbanos y Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, con el objetivo de hacer frente a esta crisis de movilidad.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.