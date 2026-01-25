Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
ACCIDENTE FERROVIARIO

Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, última hora en directo: El servicio de Rodalies seguirá suspendido este domingo

Sigue en directo las últimas noticias del accidente de Adamuz en Córdoba, y el de Gélida, Barcelona.

Imagen de la zona del accidente en Adamuz

Imagen de la zona del accidente en AdamuzEuropa Press

Marta Alarcón
Actualizado:
Publicado:

Hoy hace justo una semana del accidente ferroviario que tuvo lugar en Adamuz, y que se llevó la vida de 45 personas. Además, 22 pasajeros continúan ingresados en los diferentes hospitales andaluces, de todos ellos, cinco se encuentran en la UCI, según pudo confirmar la Junta de Andalucía en la tarde de este sábado.

Al mismo tiempo, Renfe confirmaba que tuvo conocimiento de las llamadas de emergencia "inmediatamente después de que se produjera" el fatídico suceso. Según un comunicado, la primera llamada se produjo a las 19:46:24, en la que se informaba de un accidente grande, indicando que se había golpeado fuertemente la cabeza.

A las 19:48:05 tuvo lugar la segunda llamada, por parte de la interventora, que volvió a llamar indicando la importancia del accidente. Dos minutos más tarde, a las 19:50:46, la interventora indicaba que había más heridos.

Rodalies seguirá suspendido este domingo

Dos días después del accidente de Adamuz, tuvo lugar otro descarrilamiento en Gélida, Catalunya, debido al coche del tren contra un muro, y que se llevó la vida de un joven maquinista en prácticas y dejó 37 personas heridas. Tras lo sucedido, existe un auténtico caos en la red ferroviaria catalana, ya que el servicio de Rodalies continúa suspendido "debido a las revisiones en la infraestructura" para evitar desprendimientos del terreno, según comunicaba Renfe.

Debido a la crisis de movilidad que afecta a Cataluña, son tres las reuniones que se han llevado a cabo desde el viernes, entre Adif y Renfe, para poder dar una solución lo antes posible. La última se produjo este sábado por la tarde, y al finalizar, la consellera de Territori, Sìlvia Paneque, comunicó que "el servicio de Rodalies de Catalunya seguirá suspendido durante todo el domingo", sin concretar si el lunes, el servicio volvería a la normalidad.

Tras la reunión, Paneque lamentó el estado de la infraestructura, que arrastra, según ella, "efectos del temporal asociado a la borrasca Ingrid, y años de falta de inversión y mantenimiento adecuado".

Ante esta noticia, el Govern ha acordado mantener hasta el próximo miércoles los refuerzos de autobuses interurbanos y Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, con el objetivo de hacer frente a esta crisis de movilidad.

Efemérides de hoy 25 de enero de 2026: ¿Qué pasó el 25 de enero?

Efemérides de hoy 25 de enero de 2026: ¿Qué pasó el 25 de enero?
EN DIRECTO
Actualizado a las
Actualizar

Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, última hora en directo: El obispo de Córdoba presidirá una misa funeral este domingo

Justo una semana después del fatídico accidente de tren de Adamuz, que acabó con la vida de 45 personas, el obispo de Córdoba presidirá este domingo 25 de enero, una misa funeral en memoria de las víctimas.

Según ha anunciado la Diócesis de Córdoba, será Jesús Fernández quien presidirá la celebración en la que estará presente la Virgen del Sol, patrona de Adamuz. La misa será a las 11:00 horas de la mañana, en la Caseta Municipal de Adamuz (Córdoba).

Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, última hora en directo: La mayoría de los heridos "recibirá el alta en cuestión de días"

Ha pasado una semana del accidente de tren en Adamuz, y todavía son 22 personas las que permanecen ingresadas en los distintos hospitales andaluces, pero este sábado, el director del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, Francisco Triviño, avanzaba que espera que "la mayoría de los heridos que están ingresados en el hospital cordobés reciban el alta en cuestión de días".

Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, última hora en directo: El Sevilla FC homenajea al maquinista fallecido

Este sábado, el Sevilla FC, homenajeó al joven maquinista fallecido en Gelida el pasado martes, y que era hincha del equipo hispalense.

Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, última hora en directo

Buenos días y bienvenidos a la última hora del accidente ferroviario en Adamuz, y la última hora sobre el caos ferroviario en Cataluña.

Sociedad

Imagen de la zona del accidente en Adamuz

Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, última hora en directo: El servicio de Rodalies seguirá suspendido este domingo

