Muere un aficionado en la grada mientras se disputaba el Ceuta-Almería de Segunda División

Un aficionado ha fallecido este sábado en el estadio Alfonso Murube mientras se disputaba el partido de Segunda División entre Ceuta y Almería, el cual fue suspendido tras la primera parte.

"El triste fallecimiento de un aficionado"

"Suspendido al descanso el partido entre Ceuta y Almería por el triste fallecimiento de un aficionado en el estadio Alfonso Murube. LALIGA muestra sus condolencias a sus familiares, amigos y a toda la afición de la AD Ceuta. La nueva fecha se anunciará próximamente", informó la cuenta de LaLiga sobre las 17:30 de la tarde.

Ocurrió en el minuto 18

Transcurría el minuto 18 cuando el encuentro fue suspendido durante unos diez minutos debido al problema de salud que estaba sufriendo un aficionado en la grada ceutí. El equipo médico actuó con celeridad y practicó la RCP al hombre, que abandonó las gradas en camilla y con los aplausos de la afición. No obstante, este terminó perdiendo la vida minutos después mientras las asistencias intentaban trasladarle al hospital más cercano.

Según 'El Faro de Ceuta', el fallecido es Manolo Carreto, de 73 años, quien además fue jefe de la Policía del Puerto de Ceuta.

"Lamentamos profundamente el fallecimiento de uno de nuestros aficionados durante el transcurso del encuentro frente a la UD Almería. Mandamos todo nuestro apoyo y cariño a la familia y amigos del fallecido. Descanse en paz", lamentó el AD Ceuta en un comunicado, y lo mismo hizo el Almería: "Tras el fallecimiento del espectador que ha tenido que ser atendido en la grada, el partido queda suspendido. La Unión Deportiva Almería lamenta profundamente el fallecimiento y envía su más sentido pésame a familiares y amigos".

El partido de la jornada 13 fue suspendido tras la primera parte (1-1) y todavía se desconoce la fecha en la que se reanudará.

