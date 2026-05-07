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Shakira presenta 'Dai Dai', la canción oficial del Mundial 2026

La artista colombiana será la encargada de interpretar el himno oficial del próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Shakira interpretando la canción del Mundial 2026

Adelanto del tema 'Dai Dai' de Shakira, la canción oficial del Mundial 2026 | SHAKIRA

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A primera hora de la tarde de este jueves 7 de mayo Shakira soltaba el bombazo: su tema 'Dai Dai' será la canción oficial del próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que de disputará del 11 de junio al 19 de julio. La artista colombiana lo anunciaba en sus redes sociales: "Desde el Estadio Maracaná, aquí está 'Dai Dai', la Canción Oficial del @FIFAWorldCup 2026. Próximamente el 14/5. ¡Estamos listos!"

En el vídeo, grabado en el estadio Maracaná, en Río de Janeiro, Shakira aparece vestida con camiseta amarilla y un pantalón corto azul, como el uniforme de Brasil, y con varios balones junto con un grupo de bailarines mientras canta unos fragmentos de 'Dai Dai.

La cantante colombiana aparece en el césped de Maracaná portando el 'Trionda', el balón oficial de la próxima Copa del Mundo.

"Oe, oe, oe", comienza la canción, con un alegre ritmo caribeño y letra en inglés que hace referencia a la pertenencia a un Mundial de todos. La escenografía se completa con cuatro balones de los Mundiales de Fútbol de Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, más el 'Trionda' de la edición de este año.

El 'Waka Waka' (Esto es África), de Shakira, fue el himno del Mundial de Sudáfrica 2010 y cuatro años más tarde repitió en el de Brasil 2014 con 'La La La', mientras que su éxito 'Hips Don't Lie? fue sensación en 2006 en Alemania.

El vídeo, de una duración de un minuto y siete segundos de duración, termina con la frase "We Are Ready", en inglés, "Estamos listos".

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