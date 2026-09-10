Al menos cinco muertos y 87 desaparecidos tras incendiarse un barco de pasajeros en Filipinas

En el océano Pacífico un barco que transportaba 134 personas -117 pasajeros y 17 tripulantes- ha sufrido un incendio que ha provocado la muerte de al menos cinco personas, además de dejar 87 en paradero desconocido, según han informado este jueves los guardacostas. Afortunadamente del más de centenar que viajaba a bordo, se ha conseguido rescatar a 42.

El incendio ocurrió en la noche del miércoles en una zona próxima a la isla de Coron, un importante destino turístico del oeste de Filipinas. El barco, con el nombre de 'M/V June Aster', había zarpado la noche del martes desde Manila, según el portal de monitoreo marítimo MarineTraffic.

La Guardia Costera filipina informa a través de sus redes sociales que "las operaciones de búsqueda y rescate continúan". Lo ha hecho en un vídeo compartido en Facebook donde se aprecia la embarcación envuelta en llamas.

En la misma línea, la portavoz de la guardia costera Noemi Cayabyab advirtió, en declaraciones a la emisora local RMN, que las cifras de desaparecidos y fallecidos son preliminares y que "pueden cambiar a medida que continúan las operaciones de búsqueda y rescate".

La mayoría de los naufragios ocurridos en Filipinas son causados por el mal tiempo, el incumplimiento de las normas de seguridad, el defectuoso mantenimiento de los equipos o la sobrecarga. El país tiene una larga historia de accidentes marítimos entre sus islas.

De los más recientes, en enero de 2026, donde 66 personas fallecieron por el hundimiento del ferry. A bordo viajaban más de 350 pasajeros que se dirigían a la isla de Jolo. En 2023, más de 30 personas murieron cuando un incendio destruyó un transbordador en el sur del país.