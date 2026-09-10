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Clasificación de la Champions League: posiciones de Barcelona, Real Madrid, Atlético, Betis y Villarreal

Consulta los resultados de la jornada 1 de la fase liga de la Champions League y cómo queda la clasificación.

Alexis Mac Allister celebra su gol ante el Atlético en Anfield

Alexis Mac Allister celebra su gol ante el Atlético en Anfield Efe

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A falta de los seis partidos que se juegan este jueves (Fenerbahçe - Roma, PSV - Shakhtar, Bayern - Bodo/Glimt, Slavia de Praga - Lens, Como - RB Leipzig y Manchester United - Sabah), la jornada 1 de la fase liga de la Champions League deja un sabor agridulce para los cinco equipos españoles presentes en la máxima competición de clubes del mundo. Real Madrid, Barcelona y Betis lograron la victoria, mientras que Atlético de Madrid y Villarreal comenzaron con derrotas ante Liverpool y Borussia Dortmund, respectivamente.

El Real Madrid se impuso (2-1) el martes al Inter de Milán en el Santiago Bernabéu y sumó los tres primeros puntos, al igual que el Betis con una gran triunfo (2-3) a domicilio ante el Lille en el Estadio Pierre-Mauroy. El Villarreal no pudo arrancar con victoria y cayó (3-2) en su visita al complicado Signal Iduna Park de Dortmund.

El miércoles fue el turno para Barcelona y Atlético de Madrid. Los de Hansi Flick mantuvieron su espectacular racha de juego y goles para endosar otra manita (5-1) al Feyenoord en el Camp Nou.

Por su parte, el Atlético de Madrid cayó en su estreno en la Champions en Anfield. Los de Simeone se adelantaron con un gol de Marcos Llorente, pero el Liverpool de Iraola remontó (2-1) con los goles de Dominik Szoboszlai y Alexis Mac Allister.

Clasificación de la Champions League

Después de los resultados del martes y el miércoles, el líder de la fase liga de la Champions en el PSG, actual campeón de Europa. Los de Lui Enrique pasaron por encima (6-1) del Slavia Bratislava, con un hat-trick de Ferran Torres y un doblete de Ousmane Dembélé.

El Barcelona es segundo, también con tres puntos y con la segunda mejor diferencia de goles (+4), compartiendo liderato con el PSG. Sporting de Lisboa, Stuttgart, Manchester City, Aston Villa, Real Betis y Borussia Dortmund ocupan los ocho primeros puestos de la fase liga, las posiciones que dan acceso a los octavos de final sin jugar el playoff.

También con tres puntos, pero fuera del top-8, figuran Liverpool, Real Madrid, Arsenal y AEK.

Fenerbahçe, Shakhtar, Como, PSV, Bayern, Lens, Bodo/Glimt, Sabah, RB Leipzig, Slavia de Praga, Roma y Manchester United (todos deben jugar hoy su primer partido) ocupan los puestos del 13 al 24.

El Villarreal ocupa el puesto 25, seguido por el Brujas, Lille, Inter, Atlético de Madrid, Nápoles, LASK, Viking, Galatasaray, Porto, Feyenoord y Slavia Bratislava.

1. PSG (3 puntos / DG: +5)

2. Barcelona (3 puntos / DG: +4)

3. Sporting de Lisboa (3 puntos / DG: +2)

4. Stuttgart (3 puntos / DG: +2)

5. Manchester City (3 puntos / DG: +2)

6. Aston Villa (3 puntos / DG: +1)

7. Real Betis (3 puntos / DG: +1)

8. Borussia Dortmund (3 puntos / DG: +1)

9. Liverpool (3 puntos / DG: +1)

10. Real Madrid (3 puntos / DG: +1)

11. Arsenal (3 puntos / DG: +1)

12. AEK (3 puntos / DG: +1)

13. Fenerbahçe (- puntos)

14. Shakhtar (- puntos)

15. Como (- puntos)

16. PSV (- puntos)

17. Bayern (- puntos)

18. Lens (- puntos)

19. Bodo/Glimt (- puntos)

20. Sabah (- puntos)

21. RB Leipzig (- puntos)

22. Slavia de Praga (- puntos)

23. Roma (- puntos)

24. Manchester United (- puntos)

25. Villarreal (0 puntos / DG: -1)

26. Brujas (0 puntos / DG: -1)

27. Lille (0 puntos / DG: -1)

28. Inter (0 puntos / DG: -1)

29. Atlético de Madrid (0 puntos / DG: -1)

30. Nápoles (0 puntos / DG: -1)

31. LASK (0 puntos / DG: -1)

32. Viking (0 puntos / DG: -2)

33. Galatasaray (0 puntos / DG: -2)

34. Porto (0 puntos / DG: -2)

35. Feyenoord (0 puntos / DG: -4)

36. Slavia Bratislava (0 puntos / DG: -5)

Calendario segunda jornada de la Champions League

Galatasaray - Barcelona (13 octubre / 21:00)

Atlético de Madrid - Manchester United (13 octubre / 21:00)

Villarreal - Nápoles (13 octubre / 21:00)

Betis - Porto (14 octubre / 21:00)

Roma - Real Madrid (14 octubre / 21:00)

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