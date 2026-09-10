Fran Gullón, psicólogo clínico: "Hablar con una persona sobre el suicidio ni aumenta el riesgo ni le mete esa idea en la cabeza"

El suicidio es la tercera causa de muerte no natural según el Instituto Nacional de Estadística. Un problema de salud mental que afecta principalmente a los jóvenes entre los 15 y 29 años. El psicólogo clínico de APIR, Fran Gullón, explica que "hablar con una persona sobre el suicidio ni aumenta el riesgo, ni le mete esa idea en la cabeza".

Hoy, en el 'Día mundial de la prevención del suicidio' hemos hablado con un psicólogo clínico para conocer más del tema y visibilizarlo. Muchas veces se piensa que al hablar del suicidio con las personas que se lo han planteado alguna vez puede ser un error, pero el psicólogo Fran Gullón destaca que hablar de ello es clave para mejorar: "Por mal momento que estemos atravesando, por más que nuestra cabeza nos lleve a pensar eso y por más que nos parezca que estamos solos. Esto no es así. Pedir ayuda siempre merece la pena y cuando lo hacemos siempre vamos a poder encontrar a alguien que esté dispuesto a escucharnos y ayudarnos".

Además, cuenta que estas personas pueden "mostrar señales como pensar que son una carga para los demás, sentir una desesperanza muy intensa o hablar frecuentemente de la muerte". Pero asegura que "en algunos casos no hay señales evidentes y por lo tanto todas las personas merecen un lugar de escucha y atención, en el que poder hablar de estos temas sin sentir que van a ser juzgados".

También hace énfasis en la importancia de no tratar el tema como un tabú, ya que"hablar con naturalidad con una persona que está atravesando un momento de mucha dificultad, supone dejar de banalizar este tema", cuenta el especialista. Además, es importante que esa persona se sienta en un entorno seguro al momento de hablarlo: "Supone poder crear ese espacio seguro en el que la persona pueda hablarnos de lo que está sintiendo, de lo que está pensando sin sentir que le vamos a juzgar", afirma Fran Gullón.

En estos casos también hay que poner especial atención a la reacción que damos cuando nos piden ayuda. "Nuestra primera tarea no debe ser ni darle consejos, ni convencerle de que la vida es maravillosa. Tampoco que no tiene sentido lo que está pensando o lo que está sintiendo" advierte.

Pero sobre todo es importante que al identificar problemas de salud mental en una persona, pueda recibir ayuda de un especialista. Fran Gullón dice que "el suicidio se combate y se previene en las consultas de salud mental". Pero también, "se combate en los espacios sociales, espacios que reducen el aislamiento, el estigma, que crean la oportunidad de que una persona pueda decir no puedo más y sentir que va a ser escuchada y va a ser acompañada".

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