Deco y el caso Julián: "Hicimos una oferta, hablamos con ellos de una forma respetuosa y clara"

El caso Julián Álvarez ha centrado buena parte de la actualidad del mercado. El futbolista argentino mostró su deseo de ser traspasado, pero el Atlético se mantuvo firme en su postura y no quiso escuchar ofertas por su mejor futbolista. La realidad es que el delantero de Calchín jugará una temporada más en el Metropolitano, pese a su deseo de jugar en el Barcelona. Este jueves el director deportivo del culé, Anderson Luis de Souza 'Deco', ha sostenido que se actuó de "forma respetuosa" y que presentaron una oferta de 100 millones de euros, a pagar en tres plazos.

"Hemos hecho las cosas bien. Había una oferta, no hubo respuesta y, a partir de ahí, se ha hablado mucho más en la prensa de lo que ha pasado en realidad. Hicimos una oferta, hablamos con ellos de una forma respetuosa y clara, ellos nos dijeron que no querían vender al jugador", ha explicado Deco en una entrevista concedida a RAC1.

"Hicimos una oferta para pagar en tres temporadas. Hay clubes que pagan en cinco plazos. No tengo ningún problema con Mateu Alemany, no le he hecho nada. No sé si él lo tiene conmigo. No quiero hablar más sobre Julián. Tenemos claro que nuestros jugadores tienen versatilidad. Es prácticamente imposible reemplazar a Lewandowski. Ferran sí que tenemos la solución dentro de la plantilla, incluso si no hubiera venido Gabriel. Si no venía Julián, teníamos que buscar un perfil parecido. Por eso fichamos a Gabriel. Con Adeyemi nos llegó la oportunidad antes. Bardghji teníamos la idea de cederlo", apuntó Deco.

"El Barça no le dijo que expresara públicamente su deseo de salir del Atlético. A mi el presidente del Oporto no me dejó irme al Barça. Me dijo que me quedase un año y luego me dejaría ir. Me quedé y mi obsesión era jugar bien. Por suerte, en mi caso, puede ir dónde quería", ha añadido Deco.

"¿El Balón de Oro? Es un escándalo mundial que no estén Pedri y Raphinha en la lista"

El director deportivo del FC Barcelona ha reconocido que la discusión por la posición del delantero centro "fue bastante larga".

"La discusión del nueve fue bastante larga. Nueves de verdad están Kane, Haaland y Lewandowski... Hay pocos hoy en día. Eto'o no era un 9 puro, era un poco Raphinha. El PSG no ha tenido ningún nueve de esos puros. Condicionar el fútbol de hoy a un delantero, es condicionar la forma de jugar. El entrenador tiene claro las ideas de juego. Muchos jugadores del equipo pueden adaptarse a esta posición. Ferran tampoco era un nueve. No tenemos que estar obsesionados con esto. No falta un goleador. Raphinha lo está haciendo muy bien. Gabriel, el más parecido a un nueve, y además es asociativo. Hamza sí que es un nueve, de futuro", ha señalado Deco.

En este sentido, ha elogiado el buen arranque de Raphinha en los primeros compases del curso y ha calificado de "escándalo mundial" que ni el delantero brasileño ni Pedro González 'Pedri' figuren entre los 30 finalistas para conquistar el Balón de Oro.

"Lamine debe ser el favorito por todo lo que ha hecho con el Barça y ha ganado un Mundial. Ha tenido momentos importantes. Llegó al Mundial con una lesión. La temporada pasada fue clave, ha sido el mejor de LaLiga. Para mí, sí. No veo dudas. ¿Los años que ganó Leo pudo ganar otro? Sí, pero Leo era el mejor. Es un escándalo mundial. No entiendo las listas, las votaciones... en fin. Los premios individuales son injustos. El fútbol, un deporte colectivo, es difícil individualizar las cosas. Ver que un jugador como Pedri no esté, con el talento que tiene, no lo entiendo", ha sostenido Deco.