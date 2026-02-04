Unidas Podemos pide transformar el espacio de los patios escolares en Ibiza y eliminar "la centralidad de los campos de fútbol"

El debate está servido. Unidas Podemos Ibiza llevó la semana pasada una moción al pleno del Ayuntamiento de Sant Antoni, para "la transformación de los patios escolares en refugios climáticos e inclusivos", una moción que fue rechazada por el Partido Popular. La propuesta, firmada por Angie Roselló Díaz, portavoz del grupo municipal Unidas Podemos Sant Antoni, instaba al Ayuntamiento de esta localidad de Ibiza a "impulsar un programa municipal de transformación de los patos escolares".

La propuesta contemplaba tres medidas para lograr ese objetivo. En primer lugar, "la renaturalización de los patios escolares, mediante la plantación de arbolado y vegetación, el 'deshormigonado' progresivo del suelo y la creación de zonas de sombra y espacios frescos".

En segundo lugar, se solicitaba reorganizar el uso del espacio de los patios escolares, lo que contempla eliminar "la centralidad de los campos de fútbol" y fomentando "espacios de juego polivalentes, mixtos e inclusivos, así como zonas tranquilas de descanso y convivencia".

Por último, el último punto contempla el fomento de "la igualdad y la coeducación en el uso del patio escolar".

El PP tumba la moción de Unidas Podemos en Sant Antoni

En la moción presentada por Unidas Podemos de Ibiza se argumenta que la configuración tradicional de los patios escolares se caracteriza por "grandes superficies pavimentadas y la centralidad de los campos de fútbol", lo que a juicio de esta formación "genera un uso desigual del espacio y limita la diversidad de actividades, afectando especialmente a la participación de niñas y otros colectivos".

Angie Roselló Díaz, portavoz del grupo municipal Unidas Podemos Sant Antoni, informaba en un post de Instagram del pasado 29 de enero que el PP había votado en contra de la iniciativa, asegurando no entender "cómo se puede votar en contra de una moción cuyos principales beneficiarios son los niños".

"Hoy, en el pleno del Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmay, el Partido Popular ha votado en contra de una iniciativa que se ha presentado en varios municipios de la isla de Ibiza por el grupo municipal Unidas Podemos. Consistía en dos puntos. El primero es hace los patios mas inclusivos. Esto es adaptarlos y que deportes como el fútbol no sean los que ocupen el 80% del patio. Hacer los patios más coeducativos y más inclusivos. Y el segundo punto consistía básicamente en adaptar los colegios, los patios de ellos, al cambio climático. Esto es ofrecer más sombra, más zonas de agua fresca, de vegetación y menos cemento, ya que esto va a afectar las altas temperaturas a los posibles golpes de calor", explicaba Angie Roselló Díaz.

La propuesta no fue aceptada por el Partido Popular y la concejala de Educación, Eva Prats, explicó el motivo: "El fútbol no es el problema y fomentar cualquier tipo de deporte es positivo. Las niñas también pueden jugar a fútbol".

"No he visto otro deporte donde haya más hooligans y más hostias"

Por su parte, Angie Roselló Díaz sostuvo en el pleno en el del Ayuntamiento de Sant Antoni, como recogen varios medios, que "el futbol es un problema" y esa es la razón por la que se ha prohibido en algunos centros.

"El fútbol es un problema y por eso se ha prohibido en algunos colegios, como en Can Coix o el CEIP Sant Antoni. Las peleas de los niños solo pasan en el fútbol, no he visto otro deporte donde haya más hooligans y más hostias, en el baloncesto no lo he visto", aseguró la portavoz del grupo municipal Unidas Podemos Sant Antoni.

Angie Roselló Díaz aclaró que el objetivo era usar los espacios que ahora ocupan los campo de fútbol para "aumentar la vegetación plantando árboles que generen sombra natural, crear zonas frescas con agua convirtiendo los patios en refugios climáticos contra el calor extremo".