Lo de Stephen Curry no tiene nombre: ¡mete un triple desde el túnel de vestuarios!

Stephen Curry ha vuelto a dejar la enésima muestra de que es el mejor tirador en la historia del baloncesto, además de ser un auténtico genio y de haberse convertido en una de las más grandes leyendas de la NBA.

Un triple desde 30 metros

Esta vez su magia tuvo lugar antes del encuentro contra los Minnesota Timberwolves, cuando el base de los Golden State Warriors, en medio de su ritual prepartido, decidió lanzar un triple desde el túnel de vestuarios, más concretamente desde detrás de la canasta contraria. Ejecutó el tiro como el que lanza una jabalina, el balón cogió parábola y entró limpio en la red.

La reacción de los aficionados que estaban en el estadio y especialmente de aquellos que aparecieron en la cámara justo detrás de Curry fue de auténtico estupor. Y eso que ni mucho menos es la primera vez que Stephen anota una canasta desde esa distancia, pero visualmente es una maravilla y lo haga las veces que lo haga no deja de sorprender. "Como", escribió la cuenta de redes sociales de los Warriors, a lo que la NBA citó con otro tuit: "Stephen Curry, ¿estás de broma? Parece que está listo para su regreso al quinto inicial".

Derrota de los Warriors

Curry puso el espectáculo antes y durante el partido, donde anotó 39 puntos, capturó 5 rebotes y repartió 5 asistencias, en la derrota de los Warriors en casa ante los Wolves.

El equipo de San Francisco ocupa ahora mismo la octava plaza en la Conferencia Oeste, fuera de los playoffs de acceso directo, con 13 victorias y 13 derrotas.

