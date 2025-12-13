Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Deportes
Baloncesto
Fútbol
Motor
Tenis

NBA

Lo de Stephen Curry no tiene nombre: ¡mete un triple desde el túnel de vestuarios!

El base de los Warriors anotó una canasta desde 30 metros y dejó boquiabiertos a todos los allí presentes. Aun así, no es ni mucho menos la primera vez que lo hace.

Stephen Curry lanzando un triple desde la otra parte de la cancha

Stephen Curry lanzando un triple desde la otra parte de la canchaNBA/Warriors

Publicidad

Stephen Curry ha vuelto a dejar la enésima muestra de que es el mejor tirador en la historia del baloncesto, además de ser un auténtico genio y de haberse convertido en una de las más grandes leyendas de la NBA.

Un triple desde 30 metros

Esta vez su magia tuvo lugar antes del encuentro contra los Minnesota Timberwolves, cuando el base de los Golden State Warriors, en medio de su ritual prepartido, decidió lanzar un triple desde el túnel de vestuarios, más concretamente desde detrás de la canasta contraria. Ejecutó el tiro como el que lanza una jabalina, el balón cogió parábola y entró limpio en la red.

La reacción de los aficionados que estaban en el estadio y especialmente de aquellos que aparecieron en la cámara justo detrás de Curry fue de auténtico estupor. Y eso que ni mucho menos es la primera vez que Stephen anota una canasta desde esa distancia, pero visualmente es una maravilla y lo haga las veces que lo haga no deja de sorprender. "Como", escribió la cuenta de redes sociales de los Warriors, a lo que la NBA citó con otro tuit: "Stephen Curry, ¿estás de broma? Parece que está listo para su regreso al quinto inicial".

Derrota de los Warriors

Curry puso el espectáculo antes y durante el partido, donde anotó 39 puntos, capturó 5 rebotes y repartió 5 asistencias, en la derrota de los Warriors en casa ante los Wolves.

El equipo de San Francisco ocupa ahora mismo la octava plaza en la Conferencia Oeste, fuera de los playoffs de acceso directo, con 13 victorias y 13 derrotas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Descenso de vértigo: a más de 100 km/h a la conquista del campeonato mundial de skateboarding

A más de 100 km/h a la conquista del campeonato mundial de skateboarding

Publicidad

Deportes

Stephen Curry lanzando un triple desde la otra parte de la cancha

Lo de Stephen Curry no tiene nombre: ¡mete un triple desde el túnel de vestuarios!

Ainhoa Sánchez haciendo una acrobacia

Ainhoa Sánchez, la bailarina que danza sobre aviones a 600 metros de altura y a 150km/h

Raphinha celebra su gol ante Osasuna

Raphinha derriba el muro rojillo con un doblete y presiona más si cabe al Madrid (2-0)

Fernando Alonso
Fernando Alonso

Así sonará el motor Honda de Fernando Alonso para 2026: "Nuestra banda sonora"

Leo Messi y el caos provocado en Salt Lake, Calcuta
Leo Messi

Leo Messi, 'evacuado' de emergencia en Calcuta: aficionados invaden el campo y el organizador acaba detenido

Lamine Yamal y Budimir
LaLiga

Barcelona - Osasuna: Horario, alineaciones OFICIALES y dónde ver el partido de hoy de LaLiga

Los azulgrana buscan continuar con su buena racha y presionar más si cabe a un Real Madrid en plena crisis. Consulta la hora, las alineaciones, la previa y dónde ver el Barça-Osasuna de la jornada 16.

La estatua de Lionel Messi en Calcuta, India
India

Calcuta inaugura la estatua más alta del mundo de Leo Messi

La inauguración de la estatua de más de 20 metros coincide con la visita del astro argentino a la India.

El estadio del Haka FC en llamas

Queman el estadio del FC Haka tras bajar a Segunda

Laporta llega al Juzgado de instrucción número 1 de Barcelona

Laporta mantuvo los pagos a Negreira porque "merecían la pena" y niega favores arbitrales al Barça

La emoción de Lindsey Vonn tras hacer historia en St. Moritz

Lindsey Vonn hace historia a sus 41 años y gana en el descenso de la Copa del Mundo de St. Moritz

Publicidad