Barcelona - Osasuna, en directo: ¡resultado y última hora del partido de LaLiga!

Un Barça lanzado en Liga aspira a sumar esta tarde de sábado su séptima victoria consecutiva en la competición doméstica, donde no pierde puntos desde la derrota del Clásico del 26 de octubre, y en la que puede dormir esta noche con siete puntos de ventaja respecto al Real Madrid.

Los cuatro pinchazos blancos en los últimos cinco partidos, sumado a las seis victorias seguidas del Barça, han dado un vuelco completo a la clasificación. Además, el equipo de Xabi tampoco respondió en Champions, y este domingo en Mendizorroza volverá a jugarse, quien sabe, si el puesto como entrenador.

El mejor local contra el peor visitante

Mientras tanto, los pupilos de Flick afrontan con ilusión el partido de hoy ante el que es el peor visitante de la Liga, Osasuna, quienes coquetean ahora mismo con el descenso y que solo han sumado dos puntos de los 24 posibles lejos de Pamplona (tres goles a favor y 10 en contra). El Barça, por su parte, está invicto en casa con 24 de 24, 26 goles a favor y solo cinco en contra.

Onces oficiales del Barça-Osasuna

Gavi, Dani Olmo, Szczesny y Araujo son baja en el equipo azulgrana, mientras que en el Osasuna Iker Benito y Juan Cruz también estarán ausentes.

Barcelona: Joan Garcia, Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Balde, Eric, Pedri, Lamine Yamal, Raphinha, Rashford y Ferran.

Osasuna: Sergio Herrera, Arguibide, Catena, Boyomo, Herrando, Bretones, Moncayola, Torró, Aimar Oroz, Víctor Muñoz y Budimir.

