Barcelona - Osasuna, en directo: ¡resultado y última hora del partido de LaLiga!
Los azulgrana aspiran a su séptima victoria consecutiva en Liga, además de seguir presionando y distanciándose de un Madrid perdido. Sigue en directo el Barça-Osasuna de la jornada 15.
Un Barça lanzado en Liga aspira a sumar esta tarde de sábado su séptima victoria consecutiva en la competición doméstica, donde no pierde puntos desde la derrota del Clásico del 26 de octubre, y en la que puede dormir esta noche con siete puntos de ventaja respecto al Real Madrid.
Los cuatro pinchazos blancos en los últimos cinco partidos, sumado a las seis victorias seguidas del Barça, han dado un vuelco completo a la clasificación. Además, el equipo de Xabi tampoco respondió en Champions, y este domingo en Mendizorroza volverá a jugarse, quien sabe, si el puesto como entrenador.
El mejor local contra el peor visitante
Mientras tanto, los pupilos de Flick afrontan con ilusión el partido de hoy ante el que es el peor visitante de la Liga, Osasuna, quienes coquetean ahora mismo con el descenso y que solo han sumado dos puntos de los 24 posibles lejos de Pamplona (tres goles a favor y 10 en contra). El Barça, por su parte, está invicto en casa con 24 de 24, 26 goles a favor y solo cinco en contra.
Onces oficiales del Barça-Osasuna
Gavi, Dani Olmo, Szczesny y Araujo son baja en el equipo azulgrana, mientras que en el Osasuna Iker Benito y Juan Cruz también estarán ausentes.
- Barcelona: Joan Garcia, Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Balde, Eric, Pedri, Lamine Yamal, Raphinha, Rashford y Ferran.
- Osasuna: Sergio Herrera, Arguibide, Catena, Boyomo, Herrando, Bretones, Moncayola, Torró, Aimar Oroz, Víctor Muñoz y Budimir.
¡Sigue en directo el partido de LaLiga!
Recuerda que puedes seguir en directo el Barça-Osasuna de la jornada 16 de LaLiga aquí, en la parte inferior de esta noticia, con la retransmisión y la última hora del encuentro que se disputa en el Camp Nou a partir de las 18:30.
Min 20. Barça - Osasuna: 0-0
Sigue el dominio culé en el Camp Nou, pero tampoco es que haya disfrutado el equipo de Flick de demasiadas ocasiones, es más, la más clara fue la primera acción de Ferran.
Min 14. Barça - Osasuna: 0-0
No le dura nada la posesión al equipo navarro, en cuanto pierde el balón el Barça presiona a la más alta intensidad. Los jugadores de Lisci buscan enseguida a Budimir.
Min 8. Barça - Osasuna: 0-0
La idea de Osasuna es clara, aguantar lo máximo el empate, dejar que pase el tiempo e intentar buscar centros y acciones donde Budimir pueda hacer daño.
¡Herrando saca el primero!
El defensor de Osasuna saca el primer gol del Barça tras un gran pase de Balde a Ferran.
¡¡ARRANCA el BARÇA-OSASUNA!!
📢 ¡Rueda el esférico en el césped del Camp Nou! El líder y mejor local de la Liga ante un Osasuna que roza el descenso y que todavía no ha ganado como visitante. VAMOS ALLÁ.
10 minutos para que ruede el balón en el Camp Nou
En nada rodará el balón en la ciudad condal, ojo también a este Barça en el aspecto ofensivo, desde que perdió el Clásico ha marcado 22 goles en seis partidos, una media de casi cuatro tantos por encuentro, mientras que Osasuna ha marcado 14 en los 15 partidos. Una diferencia abismal, aunque los rojillos, eso sí, han encajado dos menos.
Ferran está que se sale
Es el segundo máximo goleador de la Liga con 11 goles, solo por detrás de los 16 de Mbappé, y y desde que le marcara al Elche el 2 de noviembre ha marcado en cinco de los nueve partidos que ha disputado, y más concretamente ha anotado seis tantos en los últimos tres de Liga (hat-trick ante el Betis, uno ante el Atlético y dos ante el Athletic). Hoy Ferran parte de titular y seguro que querrá seguir viendo puerta.
Bajas y ausencias en el Barça-Osasuna
Afortunadamente para ambos equipos, las bajas no serán un gran problema de cara al partido de hoy. El Barça no contará con Gavi, Dani Olmo, Szczesny y Araujo; mientras que en Osasuna es baja Iker Benito y Juan Cruz.
¡ONCE DE OSASUNAAA!
Turno ahora para los rojillos, que buscarán su primera victoria en el Camp Nou desde 2020 y, más importante, su primera como visitantes en Liga. No lo tendrán fácil.
🔴 11: Sergio Herrera, Arguibide, Catena, Boyomo, Herrando, Bretones, Moncayola, Torró, Aimar Oroz, Víctor Muñoz y Budimir.
¡¡ONCE OFICIAL DEL BARÇA!!
¡Este es el once de Flick para enfrentarse a Osasuna! Vuelven Rashford y Ferrán, Lewandowski, De Jong y Fermín son suplentes.🔴🔵11: Joan Garcia, Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Balde, Eric, Pedri, Lamine Yamal, Raphinha, Rashford y Ferran.
El mejor local ante el peor visitante
Todos los partidos hay que jugarlos pero el de hoy, a priori, parece que tendría que terminar en victoria para el FC Barcelona, que además es el mejor local de la Liga al haber ganado todos los partidos entre Montjuic y el Camp Nou: 24 puntos de 24, 26 goles a favor y solo 5 en contra. Hoy apunta a victoria, además prácticamente la totalidad de la plantilla, o de los jugadores clave, están listos.
Osasuna, a su vez, vive un momento crítico, y eso que viene de ganar al Levante en la última jornada... Es 15º con 15 puntos, los mismos que tiene el Girona (último que descendería en este momento), y no es por otra cosa que por ser el peor local de la Liga: 2 puntos de 24, 0 victorias, seis derrotas, dos empates y tan solo tres goles a favor... Pinta que lo pasará muy mal en Barcelona.
El Barça, lanzado en la Liga
Desde que perdiera el Clásico el 26 de octubre ante el Real Madrid, 2-1, ha ganado los seis partidos de Liga (Elche, Celta, Athletic, Alavés, Atlético de Madrid y Betis), mientras que los blancos se han dejado puntos en cuatro de los seis siguientes (Rayo, Elche, Girona y Celta). Cinco puntos de ventaja llegó a tener el conjunto madrileño tras ganar el Clásico, y apenas un mes y medio después ya ha perdido la diferencia (del +5 al -4). Hoy, una nueva oportunidad para que los de Flick ganen, crezcan y metan más presión si cabe a los pupilos de Xabi Alonso.
Barcelona - Osasuna, en directo: alineaciones, última hora y resultado del partido de LaLiga
¡Muy buenas tardes y bienvenidos a la narración en directo del Barça-Osasuna de la 16º jornada de LaLiga! El actual campeón y líder de la competición busca esta tarde su séptima victoria consecutiva en Liga y, además, dormir con una ventaja de siete puntos respecto a su máximo rival, el Real Madrid, que ahora mismo atraviesa una de las peores crisis de juego y resultados de los últimos años. Eso sí, partido vital para Osasuna, mucho más que para un Barça que tiene cierta ventaja con los merengues, ventaja que no tienen los rojillos con puestos de descenso.
¡Vamos ya con la previa y en nada... las alineaciones oficiales! ¡ARRANCAAAMOS!
