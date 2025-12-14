El Camp Nou se la devuelve al Madrid y grita "Xabi, quédate, Xabi, quédate" en pleno Barça-Osasuna

Parte de la afición azulgrana hacer 'sangre' y devolverle a los seguidores del Real Madrid los cánticos que estos hicieron en su día a Xavi Hernández cuando el Barça atravesaba una crisis de resultados.

"¡Xabi, quédate, Xabi, quédate...!"

Este pasado sábado, durante el partido de Liga entre Barça y Osasuna (2-0), la grada del Camp Nou cantó en repetidas ocasiones "Xabi, quédate, Xabi, quédate...", en referencia al mal momento que vive el entrenador y su equipo.

La afición culé hurga en la herida

Unos cánticos que lógicamente fueron captados por las televisiones, las retransmisiones del partido y muchos aficionados que quisieron grabar e inmortalizar ese momento. Hace años Un momento que evidencia la pura rivalidad que existe entre ambas aficiones y que hurga en la herida del técnico tolosarra y del propio Real Madrid, que este domingo afronta un partido a vida o muerte ante el Alavés en Mendizorroza.

La situación de crisis en Chamartín es real, en cuanto al juego y los resultados, ya que han perdido puntos en cuatro de sus últimos cinco partidos de Liga. Es más, desde que el Madrid ganó el Clásico -día en el que Vinicius se enfadó con Xabi tras el cambio- los merengues solo han ganado tres de los siguientes nueve encuentros: seis de Liga y tres de Champions (derrotas ante Liverpool y City).

El Madrid se la juega como nunca

El Real Madrid, además, ha perdido la diferencia que tuvo tras el Clásico (+5 respecto al Barça) y este sábado ha dormido siete puntos por debajo, por lo que si no gana hoy al Alavés podría quedarse a siete (si pierde) o a seis si empata. La victoria no se negocia, y todo lo que no sea ganar podría poner a Xabi Alonso fuera del banquillo madridista. El Real Madrid no puede despistarse porque si sigue perdiendo puntos su, segunda posición puede correr serio peligro, es más, el Villarreal tiene solo un punto menos pero también una jornada menos sin jugar. El Atleti también está más cerca que nunca (+1), aunque ya disputó su partido este sábado ante el Valencia (2-1).

