Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Fútbol
Motor
Baloncesto
Ciclismo

Danza aérea

Ainhoa Sánchez, la bailarina que danza sobre aviones a 600 metros de altura y a 150km/h

Esta española es la primera wingwalker de nuestro país, una peligrosa disciplina que solo se practica en seis países del mundo.

Ainhoa Sánchez haciendo una acrobacia

Ainhoa Sánchez, la bailarina que danza sobre aviones a 600 metros de altura y a 150km/h | Antena 3 Deportes

Publicidad

Paula Fernández | Estíbaliz Alcívar
Publicado:

Para bailar bien se necesita talento, pero para ponerse encima de una ala de avión y moverse hay que tener más que agallas, y Ainhoa Sánchez las tiene de sobra. Esta española es la primera wingwalker de nuestro país, una disciplina que mezcla la danza con los aviones creando un espectáculo aéreo inaudito.

Se eleva a 600 metros y llega a 150km/h

Con una cuerda y un par de mosquetones Ainhoa se sube al ala de 'Carmen', así llama su avión. "Le pusimos Carmen porque es un nombre muy español", señala. Cuando Carmen se eleva a 600 metros del suelo y llega a los 150 kilómetros por hora, es momento de bailar, unos instantes en los que ella se funde con el avión para hacer de este una extensión de ella misma y expresar su arte en forma de danza.

Una peligrosa disciplina que solo se practica en 6 países

"La sensación es de estar completamente feliz porque hago lo que me gusta", añade. Pero en un deporte tan extremo como este, el riesgo siempre está ahí, sin embargo, la bailarina ha aprendido a convivir con ello: "El miedo hay que gestionarlo", explica. Debido a su carácter extremo, esta disciplina se practica únicamente en seis países del mundo y Ainhoa está entre las pocas que lo practican.

Está estudiando para ser piloto

Desde siempre había amado la danza, pero nunca le había llamado la atención la aviación hasta que en 2013 descubrió que podía bailar sobre aviones y entonces su vida cambió por completo. Encontró en esta disciplina su gran pasión, tanto que ahora está estudiando para ser piloto pero mientras tanto, Ainhoa ya es historia viva de este deporte extremo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Queman el estadio del FC Haka tras bajar a Segunda

El estadio del Haka FC en llamas

Publicidad

Deportes

Ainhoa Sánchez haciendo una acrobacia

Ainhoa Sánchez, la bailarina que danza sobre aviones a 600 metros de altura y a 150km/h

Raphinha celebra su gol ante Osasuna

Raphinha derriba el muro rojillo con un doblete y presiona más si cabe al Madrid (2-0)

Fernando Alonso

Así sonará el motor Honda de Fernando Alonso para 2026: "Nuestra banda sonora"

Leo Messi y el caos provocado en Salt Lake, Calcuta
Leo Messi

Leo Messi, 'evacuado' de emergencia en Calcuta: aficionados invaden el campo y el organizador acaba detenido

Lamine Yamal y Budimir
LaLiga

Barcelona - Osasuna: Horario, alineaciones OFICIALES y dónde ver el partido de hoy de LaLiga

La estatua de Lionel Messi en Calcuta, India
India

Calcuta inaugura la estatua más alta del mundo de Leo Messi

La inauguración de la estatua de más de 20 metros coincide con la visita del astro argentino a la India.

El estadio del Haka FC en llamas
Finlandia

Queman el estadio del FC Haka tras bajar a Segunda

Tres adolescentes prenden fuego al estadio de su equipo tras el descenso. No ha quedado nada.

Laporta llega al Juzgado de instrucción número 1 de Barcelona

Laporta mantuvo los pagos a Negreira porque "merecían la pena" y niega favores arbitrales al Barça

La emoción de Lindsey Vonn tras hacer historia en St. Moritz

Lindsey Vonn hace historia a sus 41 años y gana en el descenso de la Copa del Mundo de St. Moritz

Un paracaidista queda colgado de un avioneta a 4.500 metros en Australia

Pánico en las alturas: un paracaidista queda colgado de una avioneta a 4.500 metros en Australia

Publicidad