Zelenski llega a Berlín para avanzar en negociaciones de paz con EE.UU y Rusia rechaza su propuesta

El presidente de Ucrania, VolodímirZelenski, ha aterrizado este domingo en Berlín con el objetivo de mantener reuniones centradas en el plan de paz, impulsado por el presidente Donald Trump, con el objetivo de lograr una salida a la guerra con Rusia.

Zelenski se reunirá con los emisarios estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, así como con el canciller alemán, Friedrich Merz y, posiblemente con otros mandatarios europeos. La capital alemana se ha convertido en el punto clave para discutir el plan de paz de 20 puntos, que incluye un alto el fuego y compromisos de Ucrania y Rusia.

Según ha compartido el presidente ucraniano en su red social X: "En la reunión de hoy nos centramos en cómo garantizar de forma fiable la seguridad de Ucrania, para que la experiencia del Memorándum de Budapest y la invasión rusa, no se repitan jamás. Esperemos una conversaciones constructivas".

Por el momento, Zelenski ha reconocido este domingo en un encuentro ante los medios de comunicación que de momento, no ha recibido ninguna respuesta oficial e EE.UU: "No he recibido ninguna respuesta, he escuchado varios mensajes a través de mi equipo negociador, pero he recibido todas las señales y estaré listo para el diálogo, que comenzará ahora en Berlín".

Rusia rechaza la propuesta de Zelenski

Por su parte, Rusia ha rechazado de antemano las modificaciones ucraniano-europeas, al plan estadounidense. "Si se producen las modificaciones correspondientes, tendremos objeciones muy fuertes", advirtió Yuri Ushakow, asesor del Kremlin, en un mensaje de Telegram este domingo.

Ushakov ha insistido en que las propuestas de Ucrania y Europa "difícilmente serán constructivas" y que algunas cláusulas, especialmente las territoriales, son "absolutamente inaceptables".

El asesor del Kremlin también ha rechazado que Rusia y Estados Unidos hayan abordado una variante coreana para la solución del conflicto en Ucrania. "Nunca hemos abordado diferentes variantes respecto al arreglo duradero, pero hacer un calco del tema coreano, nunca se ha discutido", ha asegurado.

"Sólo habrá un alto el fuego después de la retirada de las tropas ucranianas"

Un mensaje que llega después de que el viernes Ushakov se mostrara dispuesto a aceptar una retirada de las tropas rusas y ucranianas de todo el Donbás, donde la seguridad correspondería a las fuerzas de la Guardia Nacional rusa. "Es muy posible que allí no haya directamente tropas, ni rusas ni ucranianas. Sí, pero habrá Guardia Nacional, nuestra policía, todo lo necesario para garantizar el orden público", reconocía.

Con todo, aseguraba que "sólo habrá un alto el fuego después de la retirada de las tropas ucranianas" de la región de Donetsk.

El encuentro en Berlín se produce en paralelo a la preparación de una cumbre europea, donde se espera que Zelenski y los líderes europeos continúen coordinando esfuerzos para buscar una solución duradera al conflicto.

