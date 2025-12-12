Garbiñe Muguruza: "Un júnior me habría ganado siendo yo número 1 del mundo"

Con motivo de su nuevo nombramiento como codirectora del Mutua Madrid Open, Garbiñe Muguruza atendió a 'El Partidazo de COPE' para hablar sobre su nuevo cargo, la polémica 'batalla de los sexos' entre Kyrgios y Sabalenka y, a consecuencia, de si habría sido capaz de ganar a un tenista masculino en su mejor momento (fue número 1 WTA en 2017). Su respuesta no ha dejado indiferente a nadie.

¿A qué tenista masculino del ranking mundial habrías ganado cuándo fuiste número 1?, preguntó el periodista Ángel García Muñiz.

"He tenido muchos sparrings que no eran profesionales y no les podía ganar ni un set, hay mucha diferencia entre hombres y mujeres en el tenis"

"Yo creo que hasta un júnior me habría ganado cuando yo fui número 1. Hay mucha diferencia entre un hombre y una mujer en el tenis... He tenido muchos sparrings y cada vez que tenía que jugar un set de entrenamiento acababa enfadada. '¿Cómo puede ser que no le gane un set?'. Y no era una persona que se dedicase profesionalmente... No es sólo la potencia, físicamente los músculos, la resistencia que puede tener un hombre...", empezó diciendo la ganadora de dos Grand Slams.

"El 1.000 del mundo puede ser mejor que el top 10 de chicas"

Después habló sobre sus dos hermanos, contra los que aseguró haber jugado varias veces: "Siempre decía, 'voy a ganarles, voy a ganarles', y nunca ha pasado. Eran profesionales pero no tenían buen ranking. Creo que un hombre que sea el 1.000 del mundo, o incluso no tenga ranking puede ser superior a una mujer que esté top 10", explicó.

Una idea que, pese a no tener nada que ver con las recientes palabras de Aryna Sabalenka sobre las tenistas transexuales, concuerdan con las conclusiones de la bielorrusa: "Tienen una gran ventaja sobre las mujeres. Creo que no es justo para las mujeres enfrentarse a un hombre biológico".

¿Qué piensa sobre el Kyrgios-Sabalenka?

Acerca del enfrentamiento del próximo 28 de diciembre entre Kyrgios y Sabalenka, Muguruza no quiso mojarse sobre el ganador: "Estoy de acuerdo en que es más show que otra cosa, creo que se lo tomarán en serio pero no sé... Juegan en condiciones diferentes, la pista de Sabalenka es más pequeña".

Muguruza, retirada en 2024, fue número 1 de la WTA y ganó 10 títulos individuales, entre ellos dos Grand Slams (Roland Garros y Wimbledon), tres WTA 1000 y unas WTA Finals. Además, la hispanovenezolana de 32 años anunció en septiembre de este año que está embarazada.

