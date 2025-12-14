Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Muere Gerard Suñé, internacional del remo, a los 23 años

El joven deportista había competido en grandes pruebas a nivel internacional.

Gerard Su&ntilde;&eacute;, internacional del remo

Gerard Suñé, internacional del remoInstagram: rcntarragonarem

Gerard Suñé, deportista e internacional del remo, ha fallecido a los 23 años de edad por motivo de un cáncer. El joven catalán llevaba un tiempo luchando contra esta grave enfermedad y terminó falleciendo hace unos días, siendo el Real Club Nàutic de Tarragona el que anunció la noticia.

"Hoy despedimos a Gerard Suñé Tanco, parte fundamental de nuestra familia deportiva. Enviando oraciones a familiares y amigos durante este momento difícil. Siempre te recordaremos", informó la cuenta oficial del club.

La enfermedad se le detectó en 2024

Gerard Suñé era una de las grandes promesas del remo catalán y español después de haber participado y competido en pruebas importantes a nivel internacional, como el Mundial sub 23 del año 2023 y el Europeo absoluto de 2024, ambos en la modalidad de skiff. Fue en 2024, tras el campeonato de Europa, cuando se le detectó la enfermedad que apenas un año después ha acabado con su vida.

Estaba en el centro de alto rendimiento de Banyoles

Suñé estaba ligado al ligado al RCN Tarragona y también formaba parte del centro de alto rendimiento de Banyoles, municipio de la provincia de Girona. A la muerte de este joven deportista también ha reaccionado la Federación Española de Remo: "Hoy lamentamos el fallecimiento de Gerard Suñé, remero internacional de tan solo 23 años, tras una intensa lucha contra el cáncer. Desde aquí, queremos enviar nuestras más sinceras condolencias a su familia y amigos. Tu legado seguirá remando con todos nosotros. D.E.P".

También el Gimnástic de Tarragona, equipo catalán que juega en la Primera RFEF, se ha querido despedir del deportista: "La Gimnasia Tarragona muestra sus más sinceras condolencias a toda la familia, amigos y colegas de RCNTarragona Rem Olímpic y Real Club Nàutic de Tarragona. Gerard Suñé, DEP". El Real Círculo de Labradores de Sevilla había sido su último club.

