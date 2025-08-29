Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Baloncesto
Fútbol
Motor
Ciclismo
Deportes

US Open

Jannik Sinner, sobre Alcaraz: "Vi su partido aquí y está jugando muy bien, casi no está cometiendo errores"

El italiano no da opción a Alexei Popyrin (6-3, 6-2 y 6-2) y ya está en la tercera ronda del US Open, donde se medirá a Denis Shapovalov.

Jannik Sinner saluda a Alexei Popyrin tras meterse en la tercera ronda del US Open

Jannik Sinner saluda a Alexei Popyrin tras meterse en la tercera ronda del US OpenReuters

Publicidad

El pulso entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz se mantienen en el US Open, los dos mejores del mundo siguen acumulando victorias rumbo a la final que todo el mundo quiere ver, el partido que este año ya se ha visto en Roma, París, Londres y Cincinnatti. Si Alcaraz arrollaba a Bellucci en segunda ronda, Sinner no fallaba ante Alexei Popyrin (6-3, 6-2 y 6-2) para meterse también en la tercera ronda del US Open.

El de San Cándido, reciente campeón en Wimbledon y que esta temporada también ha ganado el Open de Australia, va a por su segundo US Open consecutivo, algo que no logra nadie desde que Roger Federer encadenara cinco títulos consecutivos en Flushings Meadows (2004, 2005, 2006, 2007 y 2008). Al número 1 del mundo le espera en tercera ronda el canadiense Denis Shapovalov (n.29) que ganó por 7-6(6), 3-6, 7-6(4) y 6-3 al francés Valentin Royer (n.98).

"Alcaraz es un jugador bueno en todas las superficies"

Jannik Sinner habló sobre Carlos Alcaraz tras el partido ante Popyrin y explicó que "casi no está cometiendo errores" en este US Open.

"Creo que es un jugador bueno en todas las superficies. Creo que lo hemos visto en muchas ocasiones, al ganar en Roland Garros, Wimbledon y aquí. Eso demuestra que sabe jugar en todas las superficies", indicó Sinner en la rueda de prensa posterior a su victoria contra el australiano Alexei Popyrin.

"Vi su partido aquí y está jugando muy, muy bien, casi no está cometiendo errores en este momento. Tiene confianza. Es muy duro jugar contra él, porque tácticamente preparas los partidos de forma distinta dependiendo de dónde juegas", admitió Sinner.

"Es un gran favorito en todos los torneos porque tiene muchas soluciones y estilos de juego para resolver problemas. Hay muchas cosas que hacen complicado medirse con él, pero es grande para este deporte. Es bueno tener a alguien como Carlos, te entretiene, es divertido de ver, y es lo que la gente ama", concluyó el italiano.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Sorteo Champions League fase liga 2025-26: Rivales y partidos de Real Madrid, Barcelona, Atlético, Athletic y Villarreal

Trofeo de la Champions League en el Forum Grimaldi

Publicidad

Deportes

John McEnroe bromea con Carlos Alcaraz en la Laver Cup 2024 en Berlín

El elogio de John McEnroe a Carlos Alcaraz: "Con 21 ó 22 años, es el jugador más talentoso que he visto en una pista de tenis"

Jannik Sinner saluda a Alexei Popyrin tras meterse en la tercera ronda del US Open

Jannik Sinner, sobre Alcaraz: "Vi su partido aquí y está jugando muy bien, casi no está cometiendo errores"

Así ha celebrado el Kairat Almaty su histórico cruce con el Real Madrid en Champions League

Así ha celebrado el Kairat Almaty su histórico cruce con el Real Madrid en Champions League

El trofeo de la Champions League en el Olympic Park de Múnich
Fútbol

Cambio histórico: la final de la Champions League se jugará a las 18:00 horas

Tyronne del Pino, el 'Messi canario' que brilla en Indonesia
Fútbol

Tyronne del Pino, el 'Messi canario' que brilla en Indonesia

Trofeo de la Champions League en el Forum Grimaldi
Champions League

Sorteo Champions League fase liga 2025-26: Rivales y partidos de Real Madrid, Barcelona, Atlético, Athletic y Villarreal

Consulta aquí todos los encuentros que ha deparado el sorteo de la fase de liga de la Champions League.

Chris Froome, tras sufrir una caída en el UAE Tour el pasado mes de febrero
Ciclismo

Chris Froome, hospitalizado tras ser atropellado por un coche en Francia

El ciclista británico, ganador de cuatro Tour de Francia (2013, 2015, 2016 y 2017), fue atropellado mientras entrenaba en la localidad francesa de Saint-Raphael. Froome presenta un neumotórax, la fractura de cinco costillas y la fractura de una vértebra lumbar.

Natalia Nagovitsyna, en una expedicion

Cancelan el rescate de Natalia Nagovitsyna en el Pico Pobeda: "No se ha detectado ninguna señal de vida"

Daniil Medvedev, en su partido ante Benjamin Bonzi en el US Open

Ya hay multa para Daniil Medvedev por su último 'show' en el US Open

Emma Raducanu y Carlos Alcaraz, en el partido de dobles mixto del US Open

Emma Raducanu se pronuncia sobre el nuevo look de Alcaraz: "Creo que le queda genial"

Publicidad