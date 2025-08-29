Jannik Sinner, sobre Alcaraz: "Vi su partido aquí y está jugando muy bien, casi no está cometiendo errores"

El pulso entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz se mantienen en el US Open, los dos mejores del mundo siguen acumulando victorias rumbo a la final que todo el mundo quiere ver, el partido que este año ya se ha visto en Roma, París, Londres y Cincinnatti. Si Alcaraz arrollaba a Bellucci en segunda ronda, Sinner no fallaba ante Alexei Popyrin (6-3, 6-2 y 6-2) para meterse también en la tercera ronda del US Open.

El de San Cándido, reciente campeón en Wimbledon y que esta temporada también ha ganado el Open de Australia, va a por su segundo US Open consecutivo, algo que no logra nadie desde que Roger Federer encadenara cinco títulos consecutivos en Flushings Meadows (2004, 2005, 2006, 2007 y 2008). Al número 1 del mundo le espera en tercera ronda el canadiense Denis Shapovalov (n.29) que ganó por 7-6(6), 3-6, 7-6(4) y 6-3 al francés Valentin Royer (n.98).

"Alcaraz es un jugador bueno en todas las superficies"

Jannik Sinner habló sobre Carlos Alcaraz tras el partido ante Popyrin y explicó que "casi no está cometiendo errores" en este US Open.

"Creo que es un jugador bueno en todas las superficies. Creo que lo hemos visto en muchas ocasiones, al ganar en Roland Garros, Wimbledon y aquí. Eso demuestra que sabe jugar en todas las superficies", indicó Sinner en la rueda de prensa posterior a su victoria contra el australiano Alexei Popyrin.

"Vi su partido aquí y está jugando muy, muy bien, casi no está cometiendo errores en este momento. Tiene confianza. Es muy duro jugar contra él, porque tácticamente preparas los partidos de forma distinta dependiendo de dónde juegas", admitió Sinner.

"Es un gran favorito en todos los torneos porque tiene muchas soluciones y estilos de juego para resolver problemas. Hay muchas cosas que hacen complicado medirse con él, pero es grande para este deporte. Es bueno tener a alguien como Carlos, te entretiene, es divertido de ver, y es lo que la gente ama", concluyó el italiano.

