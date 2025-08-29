Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Encierros de San Sebastián de Los Reyes 2025, quinto día en directo

Sigue las novedades del quinto encierro diurno de San Sebastián de los Reyes.

Los corredores son perseguidos por los toros durante el quinto encierro de San Sebasti&aacute;n de los Reyes este jueves.

Los corredores son perseguidos por los toros durante el quinto encierro de San Sebastián de los Reyes este jueves.EFE

Irene Rodríguez
Actualizado:
Publicado:

Hoy se celebra el quinto encierro diurno, y el sexto en el cómputo total, en las fiestas de San Sebastián de los Reyes, con la emoción lista para que a las 11:00 los toros de la ganadería Pinto Barreiros tomen las calles del municipio madrileño.

Tras una semana intensa, los vecinos y visitantes siguen aguantando el ritmo a base de fiesta, anoche con la orquesta panorama. Pero ya por la mañana, miles de corredores están listos para volver a recorrer los 820 metros que separan los corrales de suelta de la Plaza de Toros. Después se celebrará, como es tradición, una capea para el público.

Estos días atrás ha habido de todo, desde carreras limpias y rápidas a momentos de máxima tensión con la manada separada y algún susto grave. El jueves, cuarto encierro diurno, tuvo como protagonistas a los Salvador Domecq, y parecía que iba a ser el más tranquilo, pero Protección Civil tuvo trabajo con un herido grave por asta en el glúteo, que terminó en quirófano, y seis corredores más con lesiones leves por caídas. El encierro duró cerca de 2 minutos y los participantes superaron los 2.200.

El miércoles, los toros de Casasola protagonizaron la carrera más larga de la semana y trajo consigo diez lesionados, todos por caídas, y dos que necesitaron atención médica avanzada. También hubo sustos cuando un novillo se retrasó al caerse y provocó máxima expectación.

Sin embargo, el martes, la ganadería Carlos Núñez dejó marca con un recorrido fugaz, pero los toros se separaron de la manada y sembró la incertidumbre. Afortunadamente no hubo que lamentar heridos por asta de toro, solo siete heridos leves dados de alta en el momento. La carrera del lunes, con La Palmosilla, contó con una manada compacta y rápida, dejando solo golpes leves y dos hospitalizados.

Hoy el protagonismo es para Pinto Barreiros, y como manda la fiesta, tras el encierro habrá suelta de reses en la plaza para la tradicional capea, además de juegos infantiles y talleres repartidos en las principales calles. Las calles y gradas de la Plaza de Toros se han llenado de gente que ha querido disfruta de los encierros de Madrid' y 'la Pamplona chica'. Más de 500 efectivos de seguridad y emergencias velan por que todo transcurra lo mejor posible.

Los Reyes agradecen al agente el rescate in extremis de una familia de ganaderos de las llamas

Rescate extremo incendio Ourense
EN DIRECTO
Actualizado a las
Actualizar

Encierros de San Sebastián de Los Reyes 2025, quinto día en directo: Cuarta jornada

Una suelta de reses de la ganadería Salvador Domecq recorría las calles del municipio madrileño. Parecía una carrera tranquila, rápida y se preveía sin heridos.

Sin embargo, el responsable de Protección Civil, informó de seis heridos leves, y uno grave por asta de toro. Según el Diario de Navarra se trata de Ander Melero García, un navarro de 28 años aficionado a este tipo de eventos taurinos. El toro le causó una herida de 15 centímetros en el glúteo izquierdo y un esguince en el tobillo izquierdo.

Por otro lado, la manada permaneció unida y tardaron casi dos minutos en completar la carrera.

Encierros de San Sebastián de Los Reyes 2025, quinto día en directo: Tercera jornada

El encierro más largo de lo que llevamos de fiestas. Dos minutos y cincuenta y siete segundos fue el tiempo que tardaron los novillos de la ganadería Casasola en recorrer los 820 metros que separan los corralillos de la plaza.

Uno de los novillos cayó durante el recorrido, quedando atrás y entreteniéndose con los participantes. Gracias a la actuación de los pastores consiguieron que el animal entrase en la plaza, finalizando el encierro.

El saldo de heridos ascendió a diez, todos leves por caídas y contusiones.

Encierros de San Sebastián de Los Reyes 2025, quinto día en directo: Segunda jornada

Los de la ganadería Carlos Núñez protagonizaron el segundo día de encierros con un encierro limpio y rápido, el más veloz hasta la fecha. Con un saldo de siete heridos leves, todos dados de alta en el momento, la manada estuvo compacta excepto uno de los reses que tomó la delantera pero no provocó ningún daño.

La duración total de la carrera fue de 1 minuto y 41 segundos con una afluencia de unos 2.200 corredores.

Encierros de San Sebastián de Los Reyes 2025, quinto día en directo: Primera jornada

El lunes comenzaron los encierros en la localidad madrileña con un balance positivo: siete heridos leves, ninguno por asta de toro. Las caídas provocaron que dos de ellos fuesen derivados al Hospital Infanta Sofía por un traumatismo craneoencefálico, y por cuatro costillas rotas y una afección pulmonar.

La duración del encierro fue de un minuto y cuarenta y seis segundos, con una afluencia de gente bastante sorprendente para ser el primer día de la semana con 2.100 corredores.

Encierros de San Sebastián de Los Reyes 2025, quinto día en directo: Comienza la retransmisión

¡Buenos días! Damos comienzo a la cobertura en directo del quinto encierro diurno de San Sebastián de los Reyes en honor al Santísimo Cristo de los Remedios.

Los protagonistas de la jornada taurina de hoy son los toros de la ganadería Pinto Barreiros.

