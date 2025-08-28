Emma Raducanu se pronuncia sobre el nuevo look de Alcaraz: "Creo que le queda genial"

Muchos son los que se han pronunciado sobre el nuevo look de Carlos Alcaraz en el US Open, pero quedaba por saber qué opinaba Emma Raducanu. Y es que la química y buena relación que mantienen el murciano y la jugadora británica hacen que todo lo relacionado con ambos jugadores despierte mucho interés. La tenista británica, nacida en Toronto el 13 de noviembre de 2002, ha asegurado que a Alcaraz "le queda genial" el rapado total que ha estrenado en Flushing Meadows, Nueva York.

"Creo que le queda bien. Creo que le queda genial. Creo que simplemente lo lleva, y si tienes un corte de pelo como ese, entonces puede funcionar. Creo que haga lo que haga, no va a afectar a lo que hace en la cancha. Simplemente, me alegra verlo disfrutar con lo que sea", indicó Raducanu sobre el nuevo look de Carlos Alcaraz.

La ganadora del US Open 2021 se medirá a Elena Rybákina este viernes en la tercera ronda del grand slam estadounidense, donde ya ha ganado a Tjen (6-2 y 6-1) y Shibahara (6-1 y 6-2). Raducanu disputó hace unos días el torneo de dobles mixto del US Open junto a Alcaraz, pero cedieron en su primer partido ante Jack Draper y Jessica Pegula.

En los últimos meses se ha hablado sobre una posible relación sentimental entre Carlos Alcaraz y Emma Raducanu, unos rumores que se dispararon después de ver a la tenista británica en las gradas del All England Club apoyando al murciano durante el último Wimbledon. Pero la propia Rducanu zanó esos rumores afirmado que "solo somos buenos amigos".

Frances Tiafoe es otro de los tenistas que se han pronunciado sobre el nuevo look de Carlos Alcaraz en el US Open.

"Es horrible, horrible, pero es mi colega. Es gracioso. No sé quién le dijo que es bueno. No sé quién le dijo que hiciera eso, pero es terrible. De un tipo que se corta el pelo semana tras semana y se enorgullece de tener buenos cortes de pelo, es horrendo. Necesita estar más conmigo, eso seguro", reconocía Tiafoe.

Jannik Sinner también opinó sobre el radical corte de pelo del jugador de El Palmar.

"La verdad es que creo que todo le queda bien. Le queda bien. Crecerá en un par de días, pero incluso como lo tiene ahora etá bien. También le queda bien el pelo más largo", indicó el de San Cándido.

