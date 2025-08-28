Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Tyronne del Pino, el 'Messi canario' que brilla en Indonesia

El futbolista de Gran Canaria ha sido campeón de la liga de Indonesia con el Persib Bandung, siendo elegido MVP de la competición y se ha convertido en la imagen de varias marcas del país.

Javier Alba | Daniel Valares
Publicado:

Tyronne del Pino era una de las mayores promesas de la cantera de la U. D. Las Palmas, con la que llegó a debutar en Primera División, pero una lesión de rodilla frenó su proyección. En 2017, cambió el amarillo de Gran Canaria por el blanco de Tenerife y ocho años después, con 34 años, ha sido elegido mejor jugador de la Liga de Indonesia tras marcar 21 goles y proclamarse campeón con el Persib Bandung, lo que le ha llevado a ganarse el apodo del Messi de Indonesia. "Ha sido una temporada increíble para mí, la mejor de mi carrera", reconoce el canario.

"Ha sido una temporada increíble para mí, la mejor de mi carrera"

Tyronne del Pino

La pasión por el fútbol en Indonesia traspasa límites y el nuevo ídolo del país quedó impactado por la manera en que viven allí este deporte: "El fútbol para ellos es brutal. Es pasión, se vive mucho en las calles". Tanto es así, que en la previa de los partido frente al Persija Jakarta, máximo rival del Persib, "tuvimos que meternos en las barracudas policiales, en los coches blindados", declara el futbolista.

A final de temporada, del Pino se despidió del club por redes sociales, pero su intención, es seguir en Asia, donde ya se ha asentado con su familia: "La idea es quedarme en Asia. Al final, me he hecho un nombre aquí, me siento valorado". Incluso tiene este pensamiento hasta el final de su carrera: " Ya tengo 34 años y mi idea es seguir por este camino e intentar acabar mi carrera en Asia".

Pretendido por las marcas

La fama que se ha ganado Tyronne del Pino con su destreza dentro del campo, le ha llevado a ser la imagen por la que las marcas se pelean: "Estoy acostumbrado a rodar con el balón, pero me han ido llamando marcas. La última fue un champú". Una nueva faceta que ha pillado por sorpresa a Tyronne, pero que parece que le va cogiendo el punto: "Me extrañó hasta a mí, pero bueno", aseguraba entre risas.

