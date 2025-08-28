Así ha celebrado el Kairat Almaty su histórico cruce con el Real Madrid en Champions League

El sorteo de la fase liga de la Champions League ha dejado un emparejamiento tan insólito como emocionante para el Kairat Almaty. El conjunto kazajo, debutante en la máxima competición continental, se enfrentará al Real Madrid, lo que ha generado una explosión de júbilo en su vestuario.

Los jugadores del Kairat siguieron el sorteo reunidos frente al televisor y celebraron con saltos, gritos y abrazos el momento en que el nombre del Real Madrid apareció como rival. Para el club, acostumbrado a un papel modesto en el panorama europeo, será una cita inolvidable: recibirán al equipo más laureado de la historia de la competición.

Casi 11 horas de vuelo

El partido marcará también un hito para el conjunto blanco, que viajará por primera vez a Kazajistán para disputar un duelo oficial. Un desplazamiento largo y exigente, de unas once horas, para enfrentarse a un rival que vivirá su gran noche europea ante su afición.

Aún está pendiente de confirmarse la fecha y el horario exacto del encuentro, pero en Almaty ya lo viven como una auténtica fiesta. La visita del Real Madrid promete convertirse en uno de los momentos más memorables en la historia del fútbol kazajo.

Se cargaron al Celtic de Glasgow

El Kairat Almaty ha hecho historia tras clasificarse para la fase Liga eliminando nada menos que al Celtic de Glasgow. Su presencia es un hito no solo para el club, sino también para el fútbol kazajo.

Situado en Asia Central, Almaty es la ciudad más oriental en haber albergado un partido de Champions: más de diez horas de vuelo y más de 6.000 kilómetros de distancia. Para muchos aficionados y periodistas será un viaje inédito.

Todos los rivales del Madrid

El Real Madrid se enfrentará a Manchester City, Juventus y Liverpool en la primera fase de la Liga de Campeones 2025/26, según ha dictaminado el sorteo. En total, el conjunto blanco recibirá a Manchester City (ING), Juventus (ITA), Marsella (FRA) y Mónaco (FRA), y visitará a Liverpool (ING), Benfica (POR), Olympiacos (GRE) y Kairat Almaty (KAZ).

