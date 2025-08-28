Ya hay multa para Daniil Medvedev por su último 'show' en el US Open

A Daniil Medvedev le va a salir caro el último espectáculo que ha ofrecido en una pista de tenis, en concreto en la primera ronda del US Open ante el francés Benjamin Bonzi. Y es que el tenista ruso perdió los papeles por una decisión del juez de silla, que decidió otorgarle un primer servicio a Bonzi, cuando había fallado su primer saque, por el error de un fotógrafo que saltó por error a la pista.

El campeón del US Open 2021 deberá pagar 42.500 dólares por su comportamiento en la pista: n 30.000 dólares por conducta antideportiva y con otros 12.500 por destrozar la raqueta, según informó The Athletic.

La multa representa casi el 40% del premio de 110.000 dólares que le corresponde por haber disputado la primera ronda del US Open.

"¿Eres un hombre? ¿Eres un hombre? ¿Por qué estás temblando?", le espetó el tenista ruso al juez de silla Greg Allensworth, al que acusó, hablando a un micrófono, de querer que el partido terminase con una victoria rápida de Bonzi. "Chicos, él se quiere ir. Le pagan por partido, no por hora ¡Reilly Opelka tenía razón! ¿Qué dijo Reilly Opelka?", gritó Medvedev en pleno partido.

"Hubiera hecho algo peor, pero no puedo porque hay reglas"

Pese a que el tenista ruso logró forzar el quinto set, tras perder las dos primeras mangas ante Bonzi, acabó cediendo en primera ronda (6-3, 7-5, 6(5)-7, 0-6 y 6-4) en 3 horas y 45 minutos. Medvedev acabó destrozando su raqueta contra el banquillo tras la derrota, pero no quiso hablar más sobre lo ocurrido en rueda de prensa.

"Hubiera hecho algo peor, pero no puedo porque hay reglas. Así que sólo expresé mis emociones, mi descontento con la decisión, y luego la multitud hizo lo que hizo sin que yo les pidiera demasiado, y fue divertido presenciarlo. Mientras lo vivía, pensé que podría ser divertido terminar mi carrera con un partido en el US Open", admitió Medvedev en rueda de prensa.

"Hoy no he hecho nada malo. Yo no retrasé el partido, fue el público. Les lancé gestos de corazones porque me encantan. Me encanta Nueva York. Ellos hicieron el trabajo, yo hice nada y ellos empujaron a volver al partido. Sí, no hice nada. Dije' Reilly'. Lo que sea que dije, ni siquiera lo recuerdo, pero fue divertido para mí", concluyó el tenista ruso.

