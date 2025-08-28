Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Deportes
Ciclismo
Tour de Francia
Vuelta a España

Ciclismo

Chris Froome, hospitalizado tras ser atropellado por un coche en Francia

El ciclista británico, ganador de cuatro Tour de Francia (2013, 2015, 2016 y 2017), fue atropellado mientras entrenaba en la localidad francesa de Saint-Raphael. Froome presenta un neumotórax, la fractura de cinco costillas y la fractura de una vértebra lumbar.

Chris Froome, tras sufrir una ca&iacute;da en el UAE Tour el pasado mes de febrero

Chris Froome, tras sufrir una caída en el UAE Tour el pasado mes de febreroGetty Images

Publicidad

Guillermo F. Lascoiti
Actualizado:
Publicado:

Chris Froome ha sido hospitalizado tras sufrir un atropello mientras entrenaba en Saint-Raphael, una localidad de la Costa Azul (Francia). Al parecer, siempre la información del diario L'Équipe, el ganador em cuatro ocasiones del Tour de Francia (2013, 2015, 2016 y 2017) fue atropellado por un coche este miércoles, aunque el británico está consciente y fuera de peligro.

"El cuatro veces ganador del Tour de Francia, Chris Froome (Israel-PremierTech), fue hospitalizado tras ser atropellado por un vehículo durante un entrenamiento cerca de Saint-Raphaël (Var) el miércoles. El británico de 40 años está consciente y no se espera que vuelva a competir esta temporada", informa el citado diario francés.

El ciclista fue trasladado en helicóptero a un centro hospitalario en la localidad francesa de Toulon. Según informó este jueves su equipo, Israel-Premier Tech, Froome fue evacuado en helicóptero a un centro hospitalario en la localidad francesa de Toulon y, tras someterse a un escáner se ha confirmado que sufre neumotórax, la fractura de cinco costillas y la fractura de una vértebra lumbar.

El equipo destaca que el ciclista será sometido a intervención quirúrgica este jueves por la tarde, se encuentra estable y no sufre ninguna lesión en la cabeza.

Chris Froome, que actualmente milita en el equipo israelí Israel-Premier Tech, cuenta con cuatro Tour de Francia (2013, 2015, 2016 y 2017), dos Vueltas a España (2011 y 2017) y un Giro de Italia (2018). Además ha firmado 14 victorias de etapa en Grandes Vueltas: dos etapas en el Giro de Italia, siete etapas en el Tour de Francia y cinco etapas en la Vuelta a España). El ciclista británico también cuenta en su palmarés con dos Tour de Romandía (2013 y 2014) y tres Critérium del Dauphiné (2013, 2015 y 2016).

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Carlos Alcaraz arrolla a Bellucci y se cita con Luciano Darderi en la tercera ronda del US Open

Mattia Bellucci felicita a Carlos Alcaraz tras la segunda ronda del US Open

Publicidad

Deportes

Chris Froome, tras sufrir una caída en el UAE Tour el pasado mes de febrero

Chris Froome, hospitalizado tras ser atropellado por un coche en Francia

Natalia Nagovitsyna, en una expedicion

Cancelan el rescate de Natalia Nagovitsyna en el Pico Pobeda: "No se ha detectado ninguna señal de vida"

Daniil Medvedev, en su partido ante Benjamin Bonzi en el US Open

Ya hay multa para Daniil Medvedev por su último 'show' en el US Open

Emma Raducanu y Carlos Alcaraz, en el partido de dobles mixto del US Open
US Open

Emma Raducanu se pronuncia sobre el nuevo look de Alcaraz: "Creo que le queda genial"

Aleksander Ceferin y Joan Laporta en la final de la Champions League femenina en 2024
Fútbol

La UEFA, receptiva a que el Barcelona juegue como visitante su primer partido de la Champions League

Novak Djokovic, en acción ante Zachary Svajda en el US Open
US Open

Djokovic se deja un set ante Zachary Svajda antes de meterse en la tercera ronda del US Open

El serbio, cuatro veces campeón del US Open (2011, 2015, 2018 y 2023), remonta ante el número 145 del mundo para citarse con Cameron Norrie en la tercera ronda de Flushing Meadows, Nueva York.

Carlos Alcaraz, en acción en el US Open
US Open

Carlos Alcaraz - Luciano Darderi: día, hora y dónde ver el partido de tercera ronda del US Open

Todos los detalles del partido de tercera ronda del US Open entre Carlos Alcaraz y Luciano Darderi.

Carlos Alcaraz ejecuta un revés ante Mattia Bellucci

Carlos Alcaraz: "La derrota del año pasado me resultó realmente útil"

Mattia Bellucci felicita a Carlos Alcaraz tras la segunda ronda del US Open

Carlos Alcaraz arrolla a Bellucci y se cita con Luciano Darderi en la tercera ronda del US Open

Robert Moreno comparece ante los medios

Hospitalizan al exseleccionador español Robert Moreno por una crisis en pleno partido

Publicidad