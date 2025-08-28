Chris Froome, hospitalizado tras ser atropellado por un coche en Francia

Chris Froome ha sido hospitalizado tras sufrir un atropello mientras entrenaba en Saint-Raphael, una localidad de la Costa Azul (Francia). Al parecer, siempre la información del diario L'Équipe, el ganador em cuatro ocasiones del Tour de Francia (2013, 2015, 2016 y 2017) fue atropellado por un coche este miércoles, aunque el británico está consciente y fuera de peligro.

"El cuatro veces ganador del Tour de Francia, Chris Froome (Israel-PremierTech), fue hospitalizado tras ser atropellado por un vehículo durante un entrenamiento cerca de Saint-Raphaël (Var) el miércoles. El británico de 40 años está consciente y no se espera que vuelva a competir esta temporada", informa el citado diario francés.

El ciclista fue trasladado en helicóptero a un centro hospitalario en la localidad francesa de Toulon. Según informó este jueves su equipo, Israel-Premier Tech, Froome fue evacuado en helicóptero a un centro hospitalario en la localidad francesa de Toulon y, tras someterse a un escáner se ha confirmado que sufre neumotórax, la fractura de cinco costillas y la fractura de una vértebra lumbar.

El equipo destaca que el ciclista será sometido a intervención quirúrgica este jueves por la tarde, se encuentra estable y no sufre ninguna lesión en la cabeza.

Chris Froome, que actualmente milita en el equipo israelí Israel-Premier Tech, cuenta con cuatro Tour de Francia (2013, 2015, 2016 y 2017), dos Vueltas a España (2011 y 2017) y un Giro de Italia (2018). Además ha firmado 14 victorias de etapa en Grandes Vueltas: dos etapas en el Giro de Italia, siete etapas en el Tour de Francia y cinco etapas en la Vuelta a España). El ciclista británico también cuenta en su palmarés con dos Tour de Romandía (2013 y 2014) y tres Critérium del Dauphiné (2013, 2015 y 2016).

