Mikel Merino analiza su 'chupinazo' a Portugal en el Mundial: "San Fermín me protege"

Mikel Merino fue el héroe de España en los octavos de final del Mundial de 2026 y, tras marcar el gol de la victoria ante Portugal, no pudo evitar acordarse de los momentos más difíciles que vivió durante la recuperación de su lesión.

El centrocampista del Arsenal confesó que llegó a pensar que no podría disputar el torneo y que el tanto que clasificó a la Roja para los cuartos de final le hizo revivir todo el camino recorrido.

"Se te va la mente a los recuerdos de aquellas noches duras donde pensaba que no iba a formar parte de este equipo", reconoció en la zona mixta del estadio en Dallas.

"Estoy orgulloso de mí mismo"

Merino explicó que el gol tuvo un significado muy especial por todo lo vivido durante los últimos meses: "Me siento orgulloso de mí mismo por todo lo que he peleado, por darle la vuelta a una situación tan difícil".

El internacional español también admitió que tuvo que convivir con las críticas durante ese proceso: "Tienes que aguantar ciertas críticas, pero es parte del fútbol, es parte de la vida y todo eso me hace más fuerte para ir a celebrarlo mucho más".

Así nació el golazo en el 91

El centrocampista desveló cómo se gestó la acción que terminó decidiendo la eliminatoria. Según explicó, durante el calentamiento suele analizar los movimientos defensivos del rival para detectar posibles espacios.

"Uno de sus centrales ha saltado equivocándose un poquito, dejando espacio a su espalda"

"Cuando sales, siempre intentas apoyar, ayudar y dar ese extra para que cambie el guion del partido. Me gusta interpretar espacios. He visto un libre y Ferran me ha puesto muy bien el balón", analizó el futbolista del Arsenal.

Merino también destacó el entendimiento que mantiene con Mikel Oyarzabal cuando ambos coinciden en posiciones ofensivas: "Estábamos los dos en la zona de la delantera, de '10' y de '9', y era cuestión de intentar encontrar las cosquillas según quién nos saltaba y quién nos cambiaba de marca".

Además, explicó cómo detectó el hueco que terminó aprovechando: "Uno de sus centrales ha saltado equivocándose un poquito, dejando espacio a su espalda, y, a pesar de que no es mi fuerte atacar el espacio, el balón ha ido perfecto para definir".

Un tanto con sabor a San Fermín

El autor del tanto también encontró una curiosa coincidencia con su tierra natal. Merino marcó en la víspera de San Fermín, el día del 'chupinazo', y además recordó otro momento inolvidable de su carrera: "No sé qué tiene pero me guarda, me ayuda y estoy muy feliz de haber podido ayudar al equipo".

Y es que Merino recordó además que su histórico gol frente a Alemania en la Eurocopa también llegó un 5 de julio.

"Mañana dirán que soy buenísimo"

Por último, el futbolista relativizó las críticas recibidas por la selección tras los primeros partidos del Mundial: "No me ha molestado porque entiendo cómo funciona esto, y seguramente mañana en los periódicos todos dirán que soy buenísimo, y tampoco me lo voy a creer".

También quiso agradecer públicamente el respaldo recibido por parte de Rodri: "Agradezco también mucho que Rodri, un Balón de Oro y con todo lo que ha hecho en su carrera, me ponga en valor".

Con su gol ante Portugal, Merino se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de una selección española que ya está entre las ocho mejores del Mundial y que ahora buscará las semifinales frente a Bélgica.

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