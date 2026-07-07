Bélgica se venga Trump imitando su baile tras eliminar a Estados Unidos del Mundial: "Anula esta"

El Estados Unidos-Bélgica de los octavos de final del Mundial 2026 comenzó mucho antes del pitido inicial. La gran polémica del torneo estalló en las horas previas al encuentro después de que la FIFA levantara la suspensión de Folarin Balogun, expulsado con tarjeta roja en el partido anterior frente a Bosnia y Herzegovina.

La decisión desató una tormenta política y deportiva. El propio Donald Trump reconoció públicamente que había hablado con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para pedir que se revisara la sanción del delantero estadounidense. Horas después, el organismo anunció que Balogun quedaba habilitado para disputar los octavos de final.

"Gracias FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia", escribió el presidente estadounidense tras conocerse la resolución.

La UEFA y Bélgica estallan

La medida provocó un fuerte rechazo en el fútbol europeo. La Federación Belga mostró su "consternación" mediante un comunicado oficial y anunció que estudiaría posibles acciones al considerar que la suspensión automática tras una tarjeta roja no podía quedar sin efecto.

Todavía más duro fue el comunicado emitido por la UEFA. El organismo calificó la decisión de la FIFA de "inaudita, incomprensible e injustificable" y advirtió de que este tipo de resoluciones ponen en riesgo "la integridad del juego", al romper la seguridad jurídica de una de las normas más básicas del reglamento.

Balogun jugó... pero pasó desapercibido

Toda la expectación generada alrededor del delantero terminó quedando en un segundo plano. Balogun fue titular con Estados Unidos, pero apenas tuvo influencia en el encuentro y fue completamente neutralizado por la defensa belga, especialmente por Ngoy, que le ganó prácticamente todos los duelos.

Mientras tanto, Bélgica fue muy superior de principio a fin. Los Diablos Rojos terminaron goleando por 1-4 y certificaron su clasificación para los cuartos de final, donde se enfrentarán a España el próximo 10 de julio.

Ni la presencia de Balogun ni toda la presión política alrededor del caso evitaron la eliminación del conjunto anfitrión.

Mofas sobre el césped

Sin embargo, Bélgica todavía tenía reservado un mensaje. Tras el cuarto gol, anotado por Romelu Lukaku en los últimos minutos, los jugadores belgas corrieron juntos hacia el córner y comenzaron a imitar uno de los bailes más característicos de Donald Trump.

La celebración reproducía los movimientos que el presidente estadounidense suele realizar cuando suena Y.M.C.A., el famoso éxito de Village People que acostumbra a utilizar en sus mítines y actos públicos.

El gesto ha sido interpretado como una burla hacia Trump después de toda la controversia generada por el caso Balogun, quien se jactó incluso de haber llamado al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para quitarle la tarjeta roja a su delantero estrella.

"Anula esta"

La selección belga tampoco dejó pasar la oportunidad en las redes sociales. Nada más terminar el encuentro, la cuenta oficial de los Belgian Red Devils publicó un escueto mensaje acompañado del resultado: "Anula esta".

Una frase cargada de ironía que muchos interpretaron como una referencia directa a la polémica decisión de la FIFA y a la presión ejercida por Trump para que Balogun pudiera disputar el encuentro.

Al final, la mayor polémica del Mundial hasta la fecha no cambió el desenlace deportivo. Bélgica respondió sobre el césped, eliminó al anfitrión y ahora será el rival de España en los cuartos de final.

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