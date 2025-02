Medvedev, Kyrgios y Wawrinka dicen basta tras el caso Sinner: "La próxima vez que los jugadores..."

El hecho de que Jannik Sinner haya aceptado una sanción de tres meses tras su doble positivo en clostebol en Indian Wells 2024 ha indignado a gran parte del mundo del tenis, entre ellos a varios campeones de Grand Slam -Medvedev y Wawrinka- y por supuesto al excéntrico Nick Kyrgios, el gran 'azote' del italiano una vez se conoció la noticia. Pero también ha provocado que extenistas como Feliciano López salgan a la 'defensa' del transalpino.

¿Sanción a la carta? ¿Favoritismo para Sinner?

La noticia se hizo oficial este sábado a primera hora de la mañana. En resumen y en palabras sencillas, Sinner quiso minimizar daños y acordó con la AMA (Agencia Mundial Antidopaje) -WADA en inglés- una sanción de tres meses sin jugar al tenis que empezó a computar el 9 de febrero y que finalizará el 4 de mayo . El actual número 1 del mundo no podrá disputar torneos importantes como Doha, Dubái y los Masters 1.000 de Indian Wells, Miami (defendía título), Montecarlo y Madrid, pero sí llegará a Roma y por supuesto a Roland Garros, el segundo major de la temporada.

El que es en estos momentos el mejor tenista del mundo se pronunció a través de sus abogados y señaló que "soy responsable por mi equipo", por lo que " he aceptado la oferta de la WADA". Un comunicado en el que la palabra 'oferta' y 'aceptar' lógicamente no casan con lo que se entiende por un deporte limpio. En resumen, una noticia que ha vuelto a generar un tremendo debate en el planeta tenis, por lo menos en aquellos que han querido pronunciarse en redes.

"La justicia en el tenis no existe, tengo jugadores -algunos ganadores de Gran Slam- diciendo lo podrido que está esto... Se está cocinando"

Todos esperaban a que lo hiciese Kyrgios, y así fue. El australiano no tardó en cargar contra la 'sentencia': "Un día triste para el tenis. La justicia en el tenis no existe", dijo Nick antes de echar más leña al fuego y de asegurar que abrirá un espacio, con otros jugadores, para debatir sobre la decisión: "Entonces, eras inocente y nos decían que eras inocente, pero ¿ahora te suspendieron? Tengo varios jugadores diciendo en mis mensajes directos lo corrompido que es esto, incluso campeones de Grand Slam . Cocinando...".

El perfil del aussie echa fuego dese entonces, y es que además de sus publicaciones no deja de compartir la indignación de otros tenistas -Liam Brody- y de incluso presentadores conocidos como Piers Morgan.

'Discusión' entre Wawrinka y Feliciano

Sin embargo, otro de los grandes tenistas que 'tomó' la palabra en redes fue Stan Wawrinka, tres veces campeón de Grand Slam: "Ya no creo en un deporte limpio...", dijo el suizo en 'X', a lo que Nick Kyrgios refrendó con "ya somos dos". No pensaba lo mismo Feliciano López, que contestó al helvético: "Sí, Stan. Está muy claro que no ha hecho nada para mejorar su rendimiento, eso está demostrado. Él asume toda la responsabilidad por el error de otros y, en consecuencia, acepta la suspensión de tres meses. ¿Una suspensión más prolongada habría hecho que el deporte fuera más limpio? No lo creo", dijo el toledano.

"Ahora, si la AMA te dice: 'encontramos esto, son dos años', respondas: 'no, quiero un mes'..."

A las feroces críticas se sumó también Daniil Medvedev, que cayó eliminado en semifinales de Marsella y quiso dar su versión sobre lo sucedido: "Espero que a partir de ahora, si la AMA te dice: 'encontramos esto, son dos años', respondas: 'no, quiero un mes'. Espero que sirva de precedente, de lo contrario sería extraño", dejó caer el ruso en tono irónico.

A lo largo de los próximos días es posible que tenistas, extenistas y profesionales de este deporte rompan su silencio acerca del caso más polémico en la historia reciente del tenis.

