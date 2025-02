Toni Nadal defiende a Jannik Sinner: "Algunos que hablan no son muy limpios"

Toni Nadal, tío y exentrenador de Rafa Nadal, volvió a pronunciarse este lunes sobre el caso de dopaje del italiano Jannik Sinner en una rueda de prensa de presentación del Mallorca Championships. De hecho, lanzó una acusación velada contra algunos de los que han cargado contra el italiano en los últimos tiempos.

"Uno tiene que sancionar al que intencionadamente hace las cosas mal y buscando un beneficio propio. Y sé que no es el caso de Sinner"

"Yo estoy en contra de la sanción. Yo conozco personalmente a Sinner y no tuvo ninguna voluntad de delinquir y no puedes tratar a una persona así por un error producido de manera casual. No puede ser que tengas esa voluntad de fiscalizar y de sancionar. Uno tiene que sancionar al que intencionadamente hace las cosas mal y buscando un beneficio propio. Y sé que no es el caso de Sinner. Sé que no tuvo ningún beneficio con lo que le encontraron. Entonces, por qué quieres sancionar", dice sobre la sanción de tres meses al transalpino.

El mentor que llevó a Rafa Nadal a lo más alto de la élite está claramente conforme con la resolución de la AMA tras su pacto con el jugador italiano, trato que ha indignado a muchos jugadores del circuito que creen que ha existido un trato desigual en este caso del número 1 de la ATP.

'Lo hicieron mal antes'

"Es verdad que dicen que a otros que no son números 1 les aplicaron una sanción, pues lo hicieron mal antes. A mí me sorprende que distintos jugadores se hayan posicionado en contra, incluso algunos de máximo nivel y algunos que no son muy limpios", zanjó Toni Nadal en una acusación velada hacia algunas de las grandes estrellas del tenis mundial.

