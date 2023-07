Federer se pronuncia sobre la posible vuelta de Nadal: "Espero que no solo juegue..."

Roger Federer, leyenda del tenis retirada en 2022, sigue estando en el foco de la noticia, y más cuando llega Wimbledon, Grand Slam que ha conquistado en 8 ocasiones (el que más de la historia) y que precisamente este mismo año puede ser igualado por Novak Djokovic.

El helvético recibió un emotivo homenaje en los primeros días de torneo e incluso estuvo en la grada viendo el debut de la kazaja Elena Rybakina, campeona del año pasado. Ha aprovechado también para conceder varias entrevistas, entre ellas al conocido medio estadounidense 'CNN'.

Entre todos los temas que ha repasado está la vuelta de Rafa Nadal a las pistas (se espera en enero de 2024) tras la grave lesión que sufrió en el Open de Australia y que le ha impedido volver a competir desde entonces.

"Espero que no le veamos solo jugando dobles, como yo..."

"Sabemos lo afortunados que hemos sido y creo que Rafa Nadal lo sabe también. Ahora le estoy viendo pasar por un periodo difícil, yo también he pasado por ello y espero que Rafa pueda terminar su carrera como quiera y pueda seguir jugando un poco. Espero que no le veamos jugar solo en dobles como hice yo, sino más que eso, y creo que va a suceder", empezó diciendo el rival y amigo del tenista balear.

La vuelta de Nadal se espera para inicios de 2024, año en el que volverá a Australia y centrará sus esfuerzos en la gira de tierra (Montecarlo, Barcelona, Madrid, Roma y especialmente Roland Garros), veremos si se apunta a los JJOO de París y si el cuerpo le da para Wimbledon y US Open.

Por otra parte, Roger también se pronunció sobre el nombre de moda en el tenis, con permiso de Novak, Carlos Alcaraz. Ganador de Grand Slam y número 1 del mundo, debutó arrasando a Chardy y hoy se enfrentará a Müller en 2º ronda. "Alcaraz hará cosas increíbles en el futuro y será el número 1 del mundo durante un largo periodo", dijo el extenista de 41 años.

"Alcaraz será nº1 mucho tiempo y hará cosas increíbles en el futuro"

Además, mostró el interés que tiene de ver a Alcaraz en la hierba de Wimbledon y repasó sus opciones para el tercer grande del año: "Es en esos primeros partidos en los que la hierba es como esta alfombra, blanda, resbaladiza, hay que dar pasos extras, se empieza a perder confianza en los movimientos. Y antes de que te des cuenta, no estás jugando tan bien y las cosas se complican. Pero creo que tiene todas las herramientas y diferentes formas de ganar partidos. Y eso es lo que hace a los campeones", confesó el suizo.

En cuanto al favorito para ganar la presente edición de Wimbledon... no es otro que el serbio Novak Djokovic, que de hacerlo volvería al número 1, sumaría su 24º Slam, igualaría a Federer en número de títulos en este torneo y se quedaría a solo un Slam (US Open) de ganar los 4 en un año.

"Djokovic es el gran favorito a Wimbledon"

"Djokovic es el gran gran favorito este año. Creo que es fantástico para él que siga rompiendo récords. Yo ya tuve mis momentos, como ganar mi octavo Wimbledon o mis cinco títulos consecutivos. Así que si alguien me iguala o me pasa, es su momento. Así que le deseo todo lo mejor a Djokovic porque creo que puede seguir dándole cosas a la historia del tenis y más allá. Estamos hablando de la historia del deporte, como cuando logró el Grand Slam 23 en París. Eso fue increíble y son buenas noticias para el tenis. Así que creo es que el gran favorito y no me sorprendería si gana Wimbledon de nuevo", sentenció el maestro Roger Federer.