Los números de Novak Djokovic en Wimbledon que asustan: 30 victorias seguidas, casi 6 años sin perder...

12 de julio de 2017. Ese es el último día que el público de Londres vió como un tenista (Tomas Berdych) derrotaba a Novak Djokovic sobre la hierba del All England Club. El serbio cedía en los cuartos de final de aquel año ante el checo por una lesión en el hombro que le obligaba a retirarse. Desde aquel día, el de Belgrado suma todos sus partidos en la catedral del tenis por victorias y ha levantado las cuatro últimas ediciones, en 2020 no se jugó la pandemia del covid-19. Son y casi seis años sin ceder un partido en el All England Club, donde Djokovic busca el que sería su 24º major de su carrera.

El ganador de 23 grand slams acumuua desde aquella derrota ante Berdych un total de 30 victorias consecutivas en Wimbledon, unos datos que asustan. Además, ante Jordan Thompson logró la victoria número 350 de su carrera en un grand slam: solo Roger Federer (369) y Serena Williams (367) han superado la barrera de los 350 triunfos en los cuatro grandes.

"Soy muy afortunado de estar sano a estas alturas de mi carrera"

"Eres tan joven o viejo como te sientas. Me siento joven con mi cuerpo, con mi cabeza, en mi corazón. Seguir jugando el deporte que amo desde que era pequeñito también es algo muy refrescante. Sí, el cuerpo responde diferente, pero he de decir que soy muy afortunado de estar sano, a estas alturas de mi carrera, tras 20 años de deporte profesional, aún soy capaz de competir al más alto nivel", explicó Djokovic tras meterse en la tercera rondade Wimbledon.

Sobre si siente menos presión ahora que ha superado el récord de Grand Slams, por encima de Rafael Nadal, Djokovic aseguró que cada vez que salta a la pista nota una "presión tremenda" y unas "grandes expectativas" tanto de la gente que le ve como de sí mismo.

"Es un sentimiento al que me he acostumbrado y es algo que acepto porque me da más motivación para seguir haciendo más historia", indicó Nole.

Novak Djokovic se medirá en tercera ronda al suizo Stan Wawrinka, quien se deshizo este jueves en cuatro sets (6-3, 4-6, 6-4 y 6-2) del argentino Tomás Martín Etcheverry.