Djokovic, sobre Nadal y Federer: "No somos amigos, somos rivales"

Novak Djokovic ha firmado en 2023 una de las mejores temporadas de su carrera, conquistando tres grand slams (Australia, Roland Garros y US Open) y coronándose por séptima vez campeón en las ATP Finals. A sus 36 años, el serbio ha protagonizado una temporada casi perfecta, donde solo ha sufrido dos grandes derrotas: la final de Wimbledon ante Carlos Alcaraz y la Copa Davis ante la Italia de Jannik Sinner.

El número 1 del mundo ha acudido al programa 60 minutos de la cadena CBS y allí ha hablado sobre diversos temas, uno de ellos su relación con los otros dos integrantes del denominado Big Three: Rafa Nadal y Roger Federer.

"Tengo un respeto enorme por ellos, es lo que yo puedo decir. No somos amigos porque somos rivales y no puedes compartir según qué cosas que podrían ir en tu contra. Me encantaría dentro de un tiempo poder ir a cenar con Rafa y Roger", admitió Nole.

El serbio no descarta que una vez se retire pueda tener una mejor relación con el balear y el suizo.

"Me encantaría realmente. En ciertas cosas que se comparten sobre tu vida o cómo te sientes pueden ser usados en tu contra. Pero hemos compartido escenario por muchos años y creo que el máximo respeto siempre está ahí, por lo menos por mi parte hacia ellos. Ojalá algún día seamos más cercanos, ser capaces de sentarnos, hablar y reflexionar, sería increíble", indicó Djokovic.

"Me encanta ganar. No hay duda de ello. Los récords me inspiran y motivan. Para mí es completamente normal. Ser honesto, ser auténtico y expresar lo que sientes. Sólo intento ser sincero conmigo mismo y con los demás y decir cuáles son mis metas y objetivos. Así de sencillo", apunto Djokovic.

Otro de los temas sobre los que se pronunció el ganador de 24 grand slam es sobre su posición contraria a vacunarse frente al coronavirus, una decisión que le costó perderse varios torneos y grand slam y que le llevó a ser deportado de Australia en 2022.

"La gente intentó tildarme de antivacunas cuando no lo soy. Yo estoy a favor de las vacunas de la misma forma que estoy a favor de la libertad de decidir", explicó Djokovic.