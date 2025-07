José María López y una vuelta a España para recaudar fondos contra la leucemia infantil

José María López salió en bicicleta desde Caravaca de la Cruz con una misión: dar la vuelta a España visitando los 4 puntos cardinales de la península. Un total de 4.251 kms llegando a Tarifa (sur), Finisterre (oeste), Estaca de Bares (Norte), Cap de Creus (este) y terminado en el Santuario de Caravaca. Una travesía de 29 días que tenía como un objetivo claro: "Intentarrecaudar fondos para la lucha contra la leucemia". Y es que la causa era con diferencia lo más importante para José María.

"Cualquier deportista que tiene un objetivo en mente no se plantea abandonar"

Etapas de aproximadamente 100 kilómetros, a veces rozando a los 200 kilómetros. La dificultad no está únicamente en la distancia, ya que el desnivel y la meteorología aumentan la dureza de esta prueba. Algunos pensarían en abandonar, pero para José María eso era imposible: "Nunca he pensado en eso, cualquier deportista que tiene un objetivo en mente no se plantea abandonar". En este caso la causa de cada pedalada superaba con creces la fatiga o el sufrimiento encima de la bicicleta.

Este reto ha tenido etapas muy variadas. Le ha tocado rodar muchos kilómetros en solitario, solo él con su mente y su equipo de apoyo detrás en furgoneta. Pero esto no ha sido así todo el camino, ya que en este viaje tan largo ha podido conocer a muchos otros ciclistas que comparten su misma pasión.

La llegada a Caravaca, muy especial

Un viaje que ha sido mucho más que eso, incluso a pesar del sufrimiento. De hecho, la etapa final fue increíble: "Ese día no quería que se acabase, la experiencia ha sido tan especial...". "Yo me erizo, son momentos que para mí se me van a quedar en la memoria para siempre", nos cuenta. Y es que su llegada fue más que especial, con el santuario de Caravaca de la Cruz (Región de Murcia) lleno de ciclistas y con la emoción de haber logrado un hito deportivo impresionante, con el añadido de ayudar a la lucha contra la leucemia infantil.

Sufrió una gran pérdida en pleno reto

En el día 23 de reto tuvo una pérdida importante: "Falleció mi madrina, mi tía... yo a mi familia la tenía lejos y me sentí solo". Aún así siguió hacia delante y dos días después al final de la etapa tuvo una sorpresa muy especial: sus padres estaban esperándole. "Y cuando terminé la etapa me prepararon una sorpresa que yo no sabía, la verdad que eso me dio fuerzas para llegar hasta casa". Y así terminó un reto que recordará para toda su vida y que podrá ayudar a mejorar la de muchos otros.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com