Ferran Torres reconoce que le gustaría jugar con Nico Williams: "Podríamos formar un buen tridente"

El delantero del FC Barcelona, Ferran Torres, inauguró este lunes su campus en Valencia y que se extenderá hasta el próximo 4 de julio. El futbolista, que ha invitado a varios niños y niñas afectados por la DANA, aprovechó el segundo día de este campamento para atender a los medios de comunicación y pronunciarse sobre el posible traspaso de Nico Williams por el Barça. Un tema que protagoniza las cábalas azulgranas en cuanto al mercado de fichajes desde el verano pasado.

Ferran Torres reconoció que le gustaría jugar con el menor de los Williams. "Obvio que me gustaría, en la selección española ya he jugado con él y podríamos formar un buen tridente si al final se da su fichaje", declaró el delantero. "No he hablado con él porque son temas que preferimos no hablar, pero todos los jugadores 'top' quieren venir a los mejores clubes y el Barcelona es uno de ellos", recalcó.

Además, el '7' culé habló acerca de los fichajes que ha realizado el Real Madrid este verano: "Sabemos el club que es y cada verano intenta traer a los mejores, pero nosotros también estamos muy contentos con nuestro equipo", señaló. Por otro lado, quiso rechazar la etiqueta de favoritos. "Es algo que no me gusta porque cuando eres favorito todos quieren ir a por ti, aunque, quitando la Champions, lo hemos ganado casi todo".

La ambición de cara al Mundial

En cuanto a la selección española, Ferrán hizo hincapié en el proyecto a futuro de los de Luis de la Fuente: "Somos una selección muy joven, tenemos mucho margen de mejora y aún así, siendo tan jóvenes, lo que hemos conseguido es muy grande, así que por qué no pensar en ganarlo", afirmó. Por último habló sobre su situación individual, tras haber sido operado de apendicitis el pasado mes de mayo, el jugador considera que "físicamente me encuentro bien, mentalmente mejor aún y ya entrenando para volver cuando antes con el equipo", sentenció.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com