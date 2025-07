"Sáquenlo, puede tener un cuchillo": Putintseva pide la expulsión de un espectador en Wimbledon

La tenista kazaja Yulia Putintseva vivió una auténtica pesadilla en su debut ante la estadounidense Anasimova, perdiendo en primera ronda con un contundente 6-0; 6-0 en tan solo 45 minutos. La kazaja no logró conectar ni un solo golpe ganador, no consiguió ningún saque directo y cometió 14 errores no forzados. Además, no fue capaz de llevar al 'deuce' a su rival ni siquiera cuando el saque estaba en manos de la norteamericana.

Sin embargo, el pero momento de Putintseva no sería sobre el césped de Wimbledon, sino en la grada. La tenista solicitó la expulsión de un espectador al comienzo de su partido contra Amanda Asimova en la pista número 15 del All England Club, después de que la jugadora de 30 años se acercara a la jueza de silla para denunciar al aficionado, calificándolo de "loco" y "peligroso".

"¿Pueden sacarlo? No voy a seguir jugando hasta que se vaya. Esta gente es peligrosa, está loca", declaró Putintseva según la BBC. "Sáquenlo, puede tener un cuchillo", añadió. "Tras una queja sobre el comportamiento de un espectador en el partido en la cancha 15, la jueza de silla informó a seguridad y el asunto fue resuelto", declaró un portavoz del All England Lawn Tennis Club.

Muy afectada tras el partido

Una vez finalizó el encuentro, Putintseva rompió a llorar a consecuencia de la desagradable situación que le había tocado vivir en la pista, de hecho, rápidamente se marchó al vestuario para que nadie pudiera verla. No es la primera vez que hechos así ocurren en Wimbledon. Es el caso de Emma Raducanu, la tenista que formará pareja de dobles con Carlos Alcaraz en el próximo US Open. En aquella ocasión, se le prohibió la entrada al acosador de la jugadora después de que este la siguiera a todas partes y se le prohibió la entrada a todas las instalaciones deportivas en donde se jugase a tenis, incluido también el All England Club londinense, en donde cada año se disputa el torneo de Wimbledon.

