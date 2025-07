España es campeona del mundo sub-17 por partida doble en el balonmano playa

Ganar un Mundial es algo muy difícil, pero más difícil aún es convertirse en los mejores del mundo por partida doble. Las selecciones de balonmano playa sub-17 masculina y femenina han hecho historia, ganando ambas en la final a Alemania, la que a priori era una de las favoritas en ambas competiciones. El campeonato se ha disputado en Túnez entre el 17 y el 22 de junio.

Objetivos diferentes

Ambas selecciones llegaban al campeonato con objetivos muy diferentes. Los Hispanos Juveniles de la Arena eran uno de los favoritos: "Era el objetivo y yo creo que todo el equipo se imaginaba que íbamos a ganar ", asegura Marcos García, jugador de la selección masculino y mejor ala izquierda del torneo.

Por su parte, las Guerreras Juveniles de la Arena fueron invitadas al torneo: "Nosotras veníamos a lucharlo, pero quién diría que las sextas de Europa serían campeonas del mundo", explicaba Carlota Bravo, mejor ala izquierdo del torneo y máxima goleadora.

Los Hispanos

La selección masculina llegó con el objetivo de volver a España con el oro. En su camino hacia la gloria se cruzaron con las mejores selecciones del mundo, como son Hungría, Croacia o Brasil; para colmo en la final esperaba Alemania, uno de los mejores equipos de balonmano playa a nivel absoluto y de base.

Los chicos salieron concentrados al partido, teniendo claro todo lo que debían hacer para ganar y finalmente se impusieron en la final a los germanos por 0-2 (8-16 en el primer set y 12-15 en el segundo). A pesar de las dificultades en los cruces, España demostró una vez más en la final que es un equipo compacto en defensa y con mucho poderío ofensivo, algo que les ha valido para ser los mejores del mundo.

Las Guerreras

La selección femenina, por su parte, fue de menos a más en el torneo. Tuvo uno de los grupos más complicados; de hecho, fue el único grupo donde los 3 equipos se clasificaron al main round. En la final esperaba Alemania. El primer set fue sencillo para las Guerreras: 31-22. La defensa española se mostró infranqueable, con una presión que asfixió las transiciones alemanas y facilitó robos clave que se tradujeron en puntos rápidos. Las conexiones ofensivas fluyeron con naturalidad y España no dejó margen a la reacción.

En el segundo set Alemania reaccionó y puso contra las cuerdas a las españolas. A falta de menos de un minuto para el final, el marcador reflejaba un empate a 18. Fue entonces cuando el carácter y la templanza del equipo español afloraron en su máximo esplendor. Una acción decisiva a segundos del final en ataque permitió a España ponerse por delante 20-18 y sellar su victoria en el último suspiro del partido. 2-0 para las españolas y otro campeonato mundial.

"Es un sueño"

Aunque llegasen en situaciones muy diferentes al torneo, ambas selecciones tienen algo en común: el orgullo de ser campeones del mundo. El momento de la victoria fue un cúmulo de emociones para todos. "Es un sueño", explicaba Marcos. "Ha sido increíble", se emocionaba Carlota.

Abrazos, lloros, risas y alguna que otra actuación digna de La Voz fue su manera de celebrar este trofeo. Una copa y unas medallas que no se han quitado hasta llegar a casa: "Hemos paseado el trofeo por todos los aeropuertos, las medallas, todo, todo", se emocionaba Carlota. "La medalla no me la he quitado hasta que me han obligado", sentenciaba Marcos.

Carlota Bravo ha sido la mejor ala izquierda del torneo y además la máxima goleadora. Nada más y nada menos que 180 goles para acercar a su equipo al oro. Su facilidad para generar ocasiones en la parcela ofensiva se vio reflejado en cada partido: sus 22 tantos en la final confirmaron lo que todos sabían; su nombre es sinónimo de gol.

"Venía de ser máxima goleadora en el Europeo y yo tenía mi meta de volver a serlo. Yo tenía mi reto y lo he conseguido", aseguraba Carlota, que cuando tiene algo entre ceja y ceja va a por ello hasta el final.

