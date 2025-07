La emoción de Fognini tras su partido con Alcaraz: "Si te soy sincero, he llorado en el vestuario"

El italiano Fabio Fognini, que cayó este lunes en la primera ronda de Wimbledon ante Carlos Alcaraz, confiesa que lloró en el vestuario tras la derrota. El tenista, número 138 en el ranking ATP, jugó este año su último Wimbledon, pero dejando el pabellón bien alto. Empujó a Alcaraz, vigente campeón de la competición, hasta el quinto set y estuvo cerca de convertirse en el tercer tenista en la historia que elimina en primera ronda al defensor del título. Hecho que solo han vivido Manolo Santana y Lleyton Hewitt.

Una vez terminado el partido, Carlos Alcaraz le señaló mientras el italiano se marchaba de la pista y pidió una ovación a la Catedral del tenis. "Fue muy emotivo. Si te so sincero he llorado en el vestuario. He llorado porque no esperaba jugar un quinto set contra él. Por la forma en que venía aquí, no tenía expectativas. Con la lesión que he tenido he estado jugando muy mal y no he ganado muchos partidos", afirmó Fognini. "No podía haber una mejor forma de acabar", añadió el italiano, dejando su continuidad en el circuito en el aire.

No sé por qué es su último Wimbledon

La posible retirada del veterano italiano de 38 años es algo que Carlos Alcaraz aseguró no entender. "Honestamente, no sé por qué es su último Wimbledon... con el nivel que ha mostrado podría jugar tres o cuatro años más. Increíble. Tengo que darle el crédito por un tremendo partido. Fabio es un jugador enorme. Estoy un poco triste de que pueda ser su último Wimbledon", indicó Carlos Alcaraz a pie de pista.

En la rueda de prensa posterior al partido de primera ronda, Alcaraz admitió que hubo momentos en los que "no sabía qué hacer" ante el italiano Fabio Fognini y que el italiano le estaba pasando "totalmente por encima". "No he pensado en qué pasa. Cuando ves a tu rival jugar de la manera que estaba jugando, sobre todo en el cuarto set, ha habido un momento en el que no sabía qué hacer. Notaba que estaba jugando a un buen nivel y aun así me ha pasado por encima totalmente. Es complicado estar tranquilo y estar calmado y que van a cambiar las tornas. Pero en ningún momento he pensado en qué va a pasar o qué pasa si pierdo. Esto es tenis y puede pasar cualquier cosa. Hemos visto a grandes jugadores perder en primera ronda y no pasa absolutamente nada", analizó el doble campeón de Wimbledon.