Alcaraz se rinde ante Raducanu: "Haré lo que ella quiera"

Los rumores extradeportivos entre Carlos Alcaraz y Emma Raducanu no han hecho más que aumentar desde que anunciaran que formarán pareja durante los dobles mixtos en el US Open de finales de verano. Un tema por el que son preguntados prácticamente cada vez que atienden a los medios de comunicación. En ese sentido, la BBC aprovechó para preguntar a la campeona en Flushing Meadows en 2021 por cuál sería la cuestión que le gustaría que el español contestara, "me gustaría saber cuánto espacio de pista podrá cubrir en Nueva York", respondió.

Por su parte, Carlos Alcaraz aprovechó para responder en clave de humor a la pregunta, siguiendo el juego propuesto por la inglesa. "Ella será la jefa, yo solo voy a sacar y a apartarme del medio y la dejaré jugar", afirma el de El Palmar, "ella cubrirá toda la pista. Yo haré cualquier cosa que ella quiera, eso es todo", añadió. Un nuevo momento de complicidad entre ambos después de que Raducanu acompañara a Alcaraz en las semifinales de Queen´s y de que ambos participaran en un acto publicitario en las instalaciones de Wimbledon.

"Me alegra que estemos ofreciendo entretenimiento"

La británica, por su parte y al igual que Alcaraz, se toma este tema con naturalidad e ironía pero ya hace días se refirió a esto en una entrevista con la BBC: "No, no estoy demasiado enterada, pero me alegra que internet se divierta y que estemos ofreciendo algo de entretenimiento para todos", dijo la inglesa. Raducanu también fue vista en la pista central Andy Murray viendo las semifinales del torneo de Queen's entre Alcaraz y Bautista.

De momento, Alcaraz y Raducanu no han tenido demasiado tiempo para practicar juntos pero en el peor de los casos lo harán semanas antes del US Open. El español aspira en esta edición de Wimbledon a su tercer título, que sería el tercero consecutivo, algo que solo han conseguido Federer, Djokovic, Sampras y Borg. La británica buscará mejorar su resultado del año pasado (octavos de final).

